Глава дипломатии ЕС сообщила, что Еврокомиссия уже рекомендовала начать переговоры о вступлении Македонии в ЕС

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что Еврокомиссия уже рекомендовала начать переговоры о вступлении Македонии в ЕС и выразила надежду, что Евросовет примет через две недели соответствующее решение.

Это стало реакцией на подписание соглашения между Грецией и Македониейо новом официальном названии бывшей югославской республики. Из-за спора о названии Македония долгое время не имела права претендовать на вступление в ЕС и НАТО. Греция всегда блокировала переговоры на эту тему.

Согласно договоренности, новым официальным названием балканского государства станет Республика Северная Македония. Предполагается, что соглашение вступит в силу в течение шести месяцев, но сначала его должны ратифицировать парламенты обоих государств. Кроме того, вопрос о переименовании должен быть одобрен на референдуме в Македонии.