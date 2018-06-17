Художник Лопатин, нарисовавший карикатуру на Поклонскую, эмигрировал из России из-за угрозы уголовного преследования
Художник Денис Лопатин, нарисовавший карикатуру на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, эмигрировал из России из-за угрозы уголовного преследования. Об этом он сообщил агентству«Камчатка-Информ».
По словам Лопатина, причиной отъезда стала активность сторонников Поклонской. Художник рассказал, что приехал во Францию из Швейцарии, где участвовал в выставке, и был вынужден остаться.
В декабре полиция Камчатки отказалась возбуждать на Лопатина дело об оскорблении чувств верующих. Перед этим в полицию поступило несколько заявлений от православных активистов, возмущенных карикатурой. Они требовали открыть уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.
Несмотря на отказ в возбуждении дела, картину отправили на экспертизу. В случае, если экспертиза установит оскорбительный характер плаката, материалы планировалось направить в Следственный комитет.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 17 июня 2018 | 19:36
Активность психически больных даже летом растет.
Дурдом из Госдуры вышел на просторы России.
Но умные закон о защите чувств верующих принять не могли, как и поддерживать это безумие не будут.
danko_shwabra 17 июня 2018 | 19:57
danko1: бабка а у тебя растёт? Бабка на тебя рисовали?
merelymy 17 июня 2018 | 20:00
Неужели она себя узнала, а что Титов?
solomonster 17 июня 2018 | 20:02
danko1: В нагрузку к Крыму, Россия приобрела Поклонскую.
И потеряла талантливейшего художника -- Лопатина.
twenty_two 17 июня 2018 | 20:10
solomonster: Россия чемпионка по сливу талантов.
nikolai_matveev2 17 июня 2018 | 20:31
solomonster: В нагрузку к Крыму, Россия приобрела Поклонскую.
И потеряла талантливейшего художника -- Лопатина.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ну, уморррраааа ! :)))))))))) Развеселил ! Особенно понравилось про "талантливейшего художника" ... :)))))))))
luger_max_otto 17 июня 2018 | 20:11
Да, психическая эпидемия в чистом виде. Сейчас российской власти нужны именно психиатры. Даже Бильжо станет лучшей властью, чем нынешняя.
gwon 17 июня 2018 | 19:37
Жаль, что этому мерзавцу рожу не начистили за ту мерзость.
supostat 17 июня 2018 | 19:44
gwon: Рабам всегда жаль, когда кого-то не избили за дерзость.
zztop1960 17 июня 2018 | 19:58
gwon: Императорский дом Романовых заявил о «безумии» депутата Госдумы Натальи Поклонской, известной своими промонархическими настроениями. «Императорский дом совершенно спокойно относится к безумию госпожи Поклонской. Мы сожалеем о ее нынешнем душевном состоянии. Желаем ей скорейшего выздоровления. Думаем, что когда-нибудь Господь пошлет ей вразумление, и она покается и извинится. Если этого не произойдет — тем хуже для нее», — сказал в эфире глава канцелярии Александр Закатов.
ekologus 17 июня 2018 | 20:07
gwon: То есть, по вашим патриотическим соображениям карикатуры рисовать, это - преступление. А я думаю иначе, и кто кому рожу должен начищать.
j_partizan 17 июня 2018 | 19:44
Карикатура в точку. Молодец Лопатин.
liquidsky__ 17 июня 2018 | 19:50
Очередной дристун )
zaryad 17 июня 2018 | 19:51
А у путена других кадров нет... он их тщательно подбирает... не сволочь, так дура.
dilevski1973 17 июня 2018 | 19:59
А зачем на неё карикатуру рисовать!? Она и так потешная.
yazva_sibirskaya 17 июня 2018 | 19:59
Ну хоть еще один человек спасется, и то уже хорошо.
А вообще валить надо отсюда, валить!! Тут стало настолько мерзко, что невозможно тут жить человеку с совестью и честью.
ansata 17 июня 2018 | 20:01
Правильно сделал.
serjo1977 17 июня 2018 | 20:02
Лучше бы дуре мужика нашли...
gluhoy2250 17 июня 2018 | 20:06
Вот так всегда, на рисуют пошлятину и оскорбят кого то, а потом визжат как поросята:" ПРЕСЛЕДУЮТ"!! Не занимайся подлятиной и преследовать не будут!
twenty_two 17 июня 2018 | 20:08
Жаль я не умею так рисовать...
А Лопатин - молодец, удачи ему, и новых хайпов!
ruderpost 17 июня 2018 | 20:23
не ужели у это психически не нормальной кобылы есть сторонники?
poluputing 17 июня 2018 | 20:29
ruderpost: 86% любителей валежника и выгребных ям притворяются любителями двора его величества
golfinder 17 июня 2018 | 20:27
Да эти такие же, как нелегалы на корабле которые мечтают в Евросоюз попасть. Уже на поток поставлено ЕСПЧ и преследование за политические взгляды. Хотя с таким правительством надо валить отсюда всеми правдами и неправдами. Кому умирать хочется безработным, без пенсии находясь на содержании родных. Я не понимаю даже сегодня если вдруг пенсионеры захотят на работу ,в какую сферу их возьмут? У нас сейчас то не увидишь 50- 60 летних на работе. Пройдитесь по городу посмотрите много их вообще гуляет не говоря о работающих.
eduard53 17 июня 2018 | 20:34
Зачастую, уголовное преследование - в переводе с кремлядского новояза - преследование уголовниками ...