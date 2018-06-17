Художник Лопатин, нарисовавший карикатуру на Поклонскую, эмигрировал из России из-за угрозы уголовного преследования

Художник Денис Лопатин, нарисовавший карикатуру на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, эмигрировал из России из-за угрозы уголовного преследования. Об этом он сообщил агентству«Камчатка-Информ».

По словам Лопатина, причиной отъезда стала активность сторонников Поклонской. Художник рассказал, что приехал во Францию из Швейцарии, где участвовал в выставке, и был вынужден остаться.

В декабре полиция Камчатки отказалась возбуждать на Лопатина дело об оскорблении чувств верующих. Перед этим в полицию поступило несколько заявлений от православных активистов, возмущенных карикатурой. Они требовали открыть уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Несмотря на отказ в возбуждении дела, картину отправили на экспертизу. В случае, если экспертиза установит оскорбительный характер плаката, материалы планировалось направить в Следственный комитет.