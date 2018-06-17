Солдаты армии Ливии взяли в плен одного из лидеров «Аль-Каиды»* Абу Сафьяна бен Каму. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник в командовании военной операцией.

Бен Каму проходил обучение в тренировочных лагерях в Афганистане и был личным водителем Усамы бен Ладена во время его пребывания в Судане. Он был схвачен спецслужбами США и помещен в Гуантанамо, откуда его экстрадировали в Ливию для отбывания тюремного заключения. Однако в 2011 году он бежал из тюрьмы, когда Триполи взяли под контроль повстанцы.

* организация запрещена в России