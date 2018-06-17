Голикова: Правительство откажется от «балльной» пенсионной системы, которая действует в России с 2015 года
Правительство откажется от «балльной» пенсионной системы, которая действует в России с 2015 года. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в эфире российского телевидения. Она назвала это решение «очень сложным».
Голикова напомнила, что с учетом изменений пенсионной реформы, которые вступят в силу с 2019 года, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. По ее словам, «нельзя это считать как среднюю температуру по больнице, то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам».
Голикова призывала вернуться к «классической» пенсионной системе, так как «пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности».
Комментарии34
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lager23 17 июня 2018 | 19:35
Давыза@бали, а кто отвечает за всю этухуйн@ последние 18 лет!!!!!! За кого вы держите людей? Бл@dи???
kindman_a 17 июня 2018 | 19:38
lager23:
Опять реформа пенсионной системы?!
Вы совсем там о..ли от безделья????
vezdehod 17 июня 2018 | 20:02
Мама ты родная...Ни ДНЯ без "реформ"..
danko1 17 июня 2018 | 19:41
lager23: Постоянные изменения закона о пенсионном обеспечении одними и теми же "людьми" только свидетельствуют о том, что они не способны управлять страной.
А последний проект закона- это оскорбление всех россиян, даже тех, кто уже на пенсии.
Но что Голикова, которую с чемоданом долларов задержали на границе по пути в Монте Карло, может знать о жизни россиян, если подачку в тысячу рублей в месяц вместо замены такой же от роста инфляции, достижением считает?
odobryam_s 17 июня 2018 | 19:58
danko1: НАПЕРСТОЧНИКИ!
midnightblues 17 июня 2018 | 20:16
danko1: Так россияне со своей рабской психологией вполне достойны
gordy 17 июня 2018 | 20:26
Чего уж юлить: им бы народу совсем не платить?
nikolaitschi 17 июня 2018 | 20:26
lager23: Собрали деньги в накопительную часть, потом платить передумали. Одно тяжелое решение за другим, какие мучения! И внуки не расплатятся за моральные страдания, которые мы им причинили своим наличием! Страдальцы!!!!
yazva_sibirskaya 17 июня 2018 | 19:40
ДА ПОШЛИ ВЫ ВСЕ!
Я уволюсь и буду работать только на себя. Никаких налогов. Ни копейки этому вороватому, наглому, жадному режиму... "государством" это назвать нельзя!
kindman_a 17 июня 2018 | 19:41
yazva_sibirskaya:
Точно.
Один фонарный столб не занимайте, ребята - потребуется.
ihtamnet 17 июня 2018 | 20:05
yazva_sibirskaya: Я сам об этом думаю уже неделю. Не могу понять плюсы и минусы работы по контракту. Хз что делать, с этими упырьками башка отказывается понимать что происходит вообще!...
dx555 17 июня 2018 | 19:40
Ну да пенсию исчисляли из заработков до 2001 года. Стаж всего пять лет на выбор. Тунеядцем был или стахановцем без разницы. На этом надули нагло сотни тысяч граждан оформлявших пенсии в последнее время. Средняя пенсия в СПб 12 тыс. рублей. По России еще хуже. Как всегда на высоте в этом государстве те кто получал и платил теневые зарплаты.
lager23 17 июня 2018 | 19:53
dx555: на "высоте" чиновники-путерасты, опричники, судьи и прочее г@вно, что Путен развёл за последние годы... теневые з/п в стране были в 90-х...
put__out 17 июня 2018 | 20:09
dx555: Бывшая заведующая РАНО на пенсию не жалуется, раньше на взятки жила , а теперь на 37т.р. от государства...
eduard53 17 июня 2018 | 19:42
Долбаные кремлядские счетоводы! А нельзя ли похерить все ваши сложносочинённые формулы расчёта нам пенсий (и заодно, кстати, сократить на порядок вашу зажравшуюся околопенсионную шайку), в результате к-ых нам исправно выходит хрен с маслом, и перейти на простейшую - вашу, всего из двух сомножителей - последний заработок и единый коэффициент, типа вашего 75-80% ?
lenin3 17 июня 2018 | 19:52
eduard53: сказал б уже честно эта кремлевская пр....дь:кручу-верчу,обмануть хочу.Т.е.всего три года назад тупое правительство не знало,что оно творит фигню?А через следующие три года Голикова скажет,что надо опять вернуться к баллам...
ly4_sveta 17 июня 2018 | 19:42
Мавроди реинкарнировался в Голиковой? Или в
ком там еще, таком хитромудром аферисте?
lager23 17 июня 2018 | 19:55
ly4_sveta: на их фоне Мавроди - святой человек, Царство ему Небесное!
ikra 17 июня 2018 | 19:44
Это третья пенсионная реформа на моей памяти, и все они не в пользу потенциальных неизбежных пенсионеров, т.е. тех, с чьих зпл сейчас начисляется пенсия. 0-3, Голикова! 0-3! И если уж третий раз подряд не получается разобраться в пенсионном вопросе, так может взять да и скопировать северо-американскую пенсионную систему. А!?
alex_d 17 июня 2018 | 20:01
ikra: в смысе - скопировать? сделать не 65, а 67 лет возраст?!
gwon 17 июня 2018 | 19:44
Эти дебилы всех затрахали своими "реформами".
peresvet73 17 июня 2018 | 19:48
Формулу! Формулу, давай!
kindman_a 17 июня 2018 | 19:52
peresvet73:
2 х 2 = 3
idaforever 17 июня 2018 | 20:05
kindman_a: неа
анекдот
в фирме вакансчия на главбуха
собеседование:
Сколько 2х2 -? - 4 - Свободы...Следующий - сколько 2х2? - 4 - Свободны
Наконец - сколько 2х2? - А вам сколько надо чтоб было?
О, вы - точно то, что нам нужно!
marina27 17 июня 2018 | 19:54
Кручу-верчу... Как мужу по запросу ответили - архивы утеряны (военные!), ну и мы не виноваты, что предприятий на которых вы работали в 90-е давно не существует. Итого: 8 тысяч....
vladimir1967 17 июня 2018 | 19:56
Что же здесь сложного? Постоянно обманывать доверчивый напуганный народ не сложно.
lom2011 17 июня 2018 | 20:00
Не менее 40%.
Санитарка в больнице с зарплатой 10 тыс.рублей в день и чиновник Сечин, с зарплатой в 2 млн.рублей в день.
Мадам Арбидол потекла мозгами.
ihtamnet 17 июня 2018 | 20:03
Вы всЁ врЁти!
lom2011 17 июня 2018 | 20:03
Нет никакого смысла платить налоги в России. Которые наполняют бюджеты всех уровней.
Либо бездарно профукают.
Либо банально украдут.
Либо потратят на себя, подняв зарплату, покупая роскошные служебные автомобили, золотые подстаканник, чешский хрусталь.
orein51 17 июня 2018 | 20:03
"На балах Татьяна танцует классика." [Е.О.]
lager23 17 июня 2018 | 20:04
https://m.youtube.com/watch?v=3xHOXlfyRxo
Как-то так...
polikarpich 17 июня 2018 | 20:04
Да всем ясно уже, что все их "реформы" направлены только на одно - отъём денег у населения. Всеми возможными и даже невозможными способами.
Тот, кто думает, что там, в этом крысином гнезде, кто-то о ком-то заботится - тому точно не помешала бы пенсия по инвалидности.
Вся их задача - выжать, как можно больше для себя, любимых, но при этом не переборщить, вызвав явный бунт и неповиновение.
ohrjr 17 июня 2018 | 20:06
Она в чем-то соображает, она где-нибудь принесла пользу? Скоро появится "человек в белом", ляпнет что-то, правительство начнет выполнять, а народ хлопать в ладошки "защитнику"!
nikolaitschi 17 июня 2018 | 20:19
Хватит врать! Природная рента принадлежит людям, а не чиновником и их родственникам. Когда-то именно те люди, которых вы кидаете заплатили за нефтепроводы,и геологоразведку. Отдайте долги народу, хватит часкать!