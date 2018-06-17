Голикова: Правительство откажется от «балльной» пенсионной системы, которая действует в России с 2015 года

Правительство откажется от «балльной» пенсионной системы, которая действует в России с 2015 года. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в эфире российского телевидения. Она назвала это решение «очень сложным».

Голикова напомнила, что с учетом изменений пенсионной реформы, которые вступят в силу с 2019 года, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. По ее словам, «нельзя это считать как среднюю температуру по больнице, то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам».

Голикова призывала вернуться к «классической» пенсионной системе, так как «пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности».