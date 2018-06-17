Сборная Мексики открыла счет в матче с командой Германии на чемпионате мира по футболу
Гол на 35 минуте забил Ирвинг Лосано. Матч проходит в Москве на стадионе Лужники.
Ранее сегодня сборная Сербии выиграла в Самаре 1:0 у команды Коста-Рики.
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Гол на 35 минуте забил Ирвинг Лосано. Матч проходит в Москве на стадионе Лужники.
Ранее сегодня сборная Сербии выиграла в Самаре 1:0 у команды Коста-Рики.
Комментарии2
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chensk 17 июня 2018 | 19:14
Комментаторы упомянули Навального.
fill121 17 июня 2018 | 19:15
Фрицам как всегда в Москве не везет.