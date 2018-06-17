Легендарный суточный марафон «24 часа Ле-Мана» завершился победой команды «Тойота»

Россияне, которые выступали в топовой категории, завершить гонку не смогли.

Победителем «24 часов Ле-Мана» довольно предсказуемо стала команда «Тойота», в составе которой ехал чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо. В этом сезоне именно эта команда является единственной заводской в топ-категории и единственной, которая выступает с гибридными двигателями. Правила, которые сейчас действуют в чемпионате WEC благоволят подобным машинам, так что у «Тойоты» были значительные преимущества. Сразу после полноценных тестов, а тем более уже перед началом знаменитого суточного марафона в паддоке говорили, что борьба будет идти только за 3-4 места и ниже. Впрочем, до определенного момента интрига все же оставалась, так как Ле-Ман это не только про талант гонщика и скорость, но и про надежность автомобиля.

Той же «Тойоте» не везло столько раз, включая прошлый год, когда победа ушла у них буквально из под носа, что, можно сказать — в этот раз они чемпионский титул заслужили, в том числе, долгой и упорной работой. Называли лишь две команды, которые могли навязать борьбу «Тойоте» — это швейцарская Rebellion Racing и российская SMP Racing. В этом сезоне в чемпионате по гонкам на выносливость WEC впервые россияне выступают в топовой категории LMP1, причем SMP Racing выставила сразу два экипажа, в состав одного из них входит чемпион Формулы-1 британец Дженсон Баттон, а также бывший формульный гонщик Виталий Петров и чемпион мировой серии Рено 3.5 Михаил Алешин.

К сожалению, технические проблемы с новым автомобилем и, в какой-то степени, отсутствие удачи, не позволило им завершить гонку, обе машины оформили сход. Впрочем, впереди еще большая часть Суперсезона, который завершится в 2019 году еще одним марафоном «24 часа Ле-Мана», так что шансы отыграться еще есть. Есть однако хорошие новости и для российских болельщиков — победу в категории LMP2 отпраздновала команда G-Drive Racing.

Чемпионат мира по гонкам на выносливость продолжится этапом в Великобритании. 19 августа там пройдет марафон 8 часов Сильверстоуна.