Поисковики обнаружили на дне Финского залива советский корабль «Яков Свердлов», который подорвался на мине в годы ВОВ
Поисковики обнаружили на дне Финского залива легендарный советский военный корабль «Яков Свердлов», который подорвался на мине в годы Великой отечественной войны.
Эсминец обнаружили на глубине 75 метров посередине Финского залива. Сначала поисковики нашли архивные данные, по которым обнаружили предварительное место нахождения корабля. Окончательно версию подтвердили после глубоководного спуска.
Этот корабль в начале прошлого века считался самым быстроходным и носил наименование «эскадренный миноносец Новик». После революции его назвали «Яков Свердлов». Это был первый эсминец российской постройки с паротурбинными двигателями и котлами высокого давления, отапливаемыми только жидким топливом.
В годы Первой Мировой войны его использовали для постановки мин. Он участвовал почти во всех военных действиях на Балтике, в том числе в нападении на немецкие транспортные суда. Между войнами его модернизировали, и он стал штабным кораблём дивизиона.
В августе 41-го на нём, также как и на нескольких десятках других судов, эвакуировались защитники Таллинна. Операция называлась «Таллинский переход». Тогда результате нападения немцев, советский флот потерял свыше 60-ти кораблей. Эсминец «Яков Свердлов», который называют легендарным, подорвался на мине, переломился пополам и затонул.
В результате кораблекрушения с эсминцем «Яков Свердлов» погибло 114 человек. О планах поднять корабль на поверхность пока не сообщается.
Комментарии3
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ze_danil 17 июня 2018 | 20:01
О планах поднять корабль на поверхность пока не сообщается.
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а ведь можно смачно попилить...
midnightblues 17 июня 2018 | 20:19
непонятно-что за вов
видимо-имелась в виду 2ая мировая
mihvol_56 17 июня 2018 | 20:20
"Яков Свердлов" - это подлейшее изменение название коммунистами великого, этапного для Российского и мирового кораблестроения, названия эскадренного миноносца "НОВИК".
Именно "НОВИК" первым в мире достиг скорости на мерной миле 37,3 узла, именно "НОВИК" доказал, что пришел конец котлам на угле. Что наступила эра паротурбинных установок на жидком топливе.
И ещё важно помнить. "НОВИК" был построен не на государственной верфи ( Балтийский или Адмиралтейский или Новоадмиралтейской" верфях, а на ЧАСТНОМ Металлическом заводе на Неве.
А угробили "Яков Свердлов" дебилы -адмиралы сраного совка в позорном драпе Таллинского перехода, когда почти ВСЕ тральные силы КБФ были брошены на обеспечение прохода по минным полям крейсера "Киров" на которов драпало командование и партайгеноссе.
А поднять, по моему мнению, необходимо, ибо "НОВИК" - это такая же история кораблестроения в России, как и "Аврора", "Красин".