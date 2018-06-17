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19:00, 17 июня 2018

Профсоюз Конфедерации труда России пообещал начать активную фазу кампании против пенсионной реформы

Об этом РБК заявил президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. Он напомнил, что за несколько дней на сайте Change.org было собрано больше миллиона подписей под петицией против повышения пенсионного возраста.

Под кампанией подразумеваются «любые мирные методы протеста и выражения своего мнения, которые можно согласовать в условиях, когда действуют ограничения на митинги во время проведения чемпионата по футболу, — отметил Кравченко. Он подчеркнул, что в коалицию штаба войдут профсоюзы, граждане, общественные организации и политические партии. О своем намерении участвовать в кампании уж заявили ЛПДР, «Справедливая Россия» и КПРФ.

Увеличение пенсионного возраста позволит платить больше тем, кто вышел на пенсию. Об этом в интервью телеканалу НТВ рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что прорабатывается законопроект, который предполагает создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений.

Комментарии

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ura_123 17 июня 2018 | 19:05

Росгвардия и казачки тоже вступят в "активную фазу" ?

danko1 17 июня 2018 | 19:11

ura_123: Они-то и вступят, т.к. всякие акции Путин на время ЧМ предусмотрительно запретил, цинично приурочив принятие закона к ЧМ.
Но сомнительно, что профсоюзы будут участвовать в несанкционированных мероприятиях.

motyilyok 17 июня 2018 | 19:20

Профсоюз Конфедерации труда России пообещал начать активную фазу кампании против пенсионной реформы...

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко, хотя я не видел его фотку, напоминает мне Витю Шендеровича, которому на всё насрать, лишь бы противостоять правительству РФ. По моему мнению, российские профсоюзы должны подержать пенсионные реформы, но под этим соусом, они должны выторговать, за увеличение возраста выхода на пенсию, кратное увеличение размера пенс

palmcoast___ 17 июня 2018 | 19:27

motyilyok:

И я жешь за то: надо хорошенько подсчитать и добиться того, чтобы в 80 на пенсию., тогда эту кратность можно будет такую выторговать, что слово пенсионер станет созвучно со словом МИЛЛИОНЕР!

motyilyok 17 июня 2018 | 19:37

palmcoast___:

В любом случае, надо бороться за каждый рубль, не тупые жидовские петиции подписывать, а с ручкой и калькулятором в руках, бороться за свои права.

palmcoast___ 17 июня 2018 | 19:43

motyilyok:

Вы умные вещи глаголите., такое ощущение, что вы переодетый Алексей Мельников и оппозиционной Кремлю партии "Яблоко" принадлежите, полностью.

kindman_a 17 июня 2018 | 19:43

Слышь, motyilyok, сколько прав ты уже себе выборол с ручкой и калькулятором на Лахта-2, а?

polikarpich 17 июня 2018 | 19:43

motyilyok: Нормальный ты перл выдал, товарищ Патрик!
:-)
То есть, протесты, подписи и митинги - это всё "жидовское". А считать и цепляться за каждый рупь - это вовсе не "по-жидовски".
Опохмелись, что ли, сходи.

neon001 17 июня 2018 | 20:09

motyilyok: мусорам, которые в 45 выйдут на пенсию, чтоб им в крыму было хорошо отдыхать на выделенных наделах... да, очень неплохо. ведь остальные не доживут. так что хоть миллион предложат - смысла нет.

motyilyok 17 июня 2018 | 20:14

neon001:

Иди воруй, тварь поджидованная.

ross1930 17 июня 2018 | 19:24

danko1: Пока не произодет сращивание профсоюзов и ОПГ, как в США, для трудящихся ничего не поменяется.

danko1 17 июня 2018 | 19:29

ross1930: Так у нас слияние полное профсоюзов и властной ОПГ давно произошло.
Реальный профсоюз дальнобойщиков 5-ой колонной объявили.

polikarpich 17 июня 2018 | 19:39

danko1: В этом государстве настоящего ничего не любят. От сыра до оппозиции, от веры в Бога до профсоюзов.
Всё настоящее считается опасным и экстремистским.
Это РФ - Республика Фейков.

j_partizan 17 июня 2018 | 19:25

ura_123:
Казакам пенсия вообще не нужна, они и на криминальной деятельности не плохо поимеют.

tks 17 июня 2018 | 19:05

Это про-властный профсоюз, в результате размен будет на обложение карточных переводов.
Чего собственно, власть и добивалась.

dunai10 17 июня 2018 | 19:24

tks: Это про-властный профсоюз, ...
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"Конфедера́ция труда́ Росси́и (КТР) — общероссийское профсоюзное объединение. По численности членов занимает второе место в России после Федерации независимых профсоюзов России[2]. Конфедерация труда России известна активным использованием различных методов для борьбы за права работников — как мягких (заявления в суды, обращения, переговоры с работодателем), так и жестких (митинги, акции протеста). В отличие от двух других крупнейших объединений российских профсоюзов (ФНПР и Соцпрофа) Конфедерация труда России гораздо чаще сталкивается с уголовным преследованием своих активистов и не является союзницей партии «Единая Россия». "

tks 17 июня 2018 | 19:34

dunai10: Тогда вопрос: почему они стали с петицией активно топить за обложение самозанятых, что как раз власти нужно?

tks 17 июня 2018 | 19:42

dunai10: Вот, например, сообщение с сайта "Профсоюзы сегодня", навскидку, за текущий год:
"В среду, 6 апреля, президиум политической партии «Справедливая Россия» единогласно проголосовал за передачу мандата депутата Государственной Думы текущего созыва известному федеральному политику, профсоюзному лидеру, вице-президенту Конфедерации труда России Олегу Шеину. По решению партии он заменит перешедшего на работу в Центральную избирательную комиссию вице-спикера Госдумы Николая Левичева."

Мироновская СР - это оппозиция?? Их "эсэрами" язык назвать не поворачивается, чтобы не марать это легендарное слово.

banyi1 17 июня 2018 | 19:06

Оказывается есть такой профсоюз)))) Вроде последние эффективные профсоюзы в мире были, когда они под мафией ходили ))

ura_123 17 июня 2018 | 19:08

banyi1: Как сейчас шмаков под кремлёвскими?

polikarpich 17 июня 2018 | 19:34

ura_123: Да у нас просто особый и уникальный случай. "Спрут" наоборот. Мафия рулит государством. "Комиссары Каттани" считаются экстремистами и террористами.

palmcoast___ 17 июня 2018 | 19:19

Профсоюзы всегда государству палки в колеса вставляли. Вот и теперь мешают реформировать Россию., не дают рабочему человеку подольше иметь наслаждение от своей трудовой деятельности.

tks 17 июня 2018 | 19:45

Люди, будьте бдительны, это штрейхбрехерский профсоюз, живущий на "подсосе" у власти!
Они сделают всё, чтобы ваш протест вылился в "свисток", и более, того, им воспользуются, как повод для новых ограничений!!

sadda 17 июня 2018 | 19:50

Вполне власть может поступить следующим образом - внести в Госдуму этот законопроект (он самый жесткий), а затем несколько смягчить его, чтобы успокоить народ. Например, сделать женщинам не 63 года, а 60 лет, и мужикам годик скинуть. И народ будет счастлив, и будет благодарить Путина за его доброту и заботу.

Ну и профсоюзы себе галочку поставят, типа проявили заботу о трудящихся....

polikarpich 17 июня 2018 | 19:55

sadda: Возможно, на это и был расчёт с самого начала. По правилу - если просить, то в два раза больше.
Тут и фейковые профсоюзы подключатся. Изобразят упорную борьбу и, действительно, скинут годик-другой.
Чего-чего, а "хитроягодичности" главарям не занимать. На что доброе мозгов нет, да и желания, а вот если кинуть кого - так это их призвание.

krs_sk 17 июня 2018 | 20:28

А вот в китае пенсии с 60 и цены ниже, и коррупция ниже, интересно есть ли у них вежливые человечки? )

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