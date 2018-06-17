На 35-ой минуте матча Ирвинг Лосано забил гол в ворота Германии. Мексика ведет 1:0 в матче с Германией на чемпионате мира по футболу.

Игра проходит в Москве в Лужниках.

Ранее сборная Сербии выиграла в Самаре 1:0 у команды Коста-Рики.