Мексика ведет 1:0 в матче с Германией на чемпионате мира по футболу
Игра проходит в Москве в Лужниках.
Ранее сборная Сербии выиграла в Самаре 1:0 у команды Коста-Рики.
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Игра проходит в Москве в Лужниках.
Ранее сборная Сербии выиграла в Самаре 1:0 у команды Коста-Рики.
Комментарии5
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motyilyok 17 июня 2018 | 18:38
Счёт открыт. 0:1 Чикано открыли счёт. Спасибо В.Шендеровичу, за то что я смотрю все игры русского ЧМ 2018!
estamp 17 июня 2018 | 18:44
1:0.
Люблю немцев. Болею за мексов. Уж очень они колоритные и дружные по Москве эти дни гуляли.
sg89 17 июня 2018 | 18:50
Мексика рулит!!!! дойчи в жопу..
rampa 17 июня 2018 | 18:56
sg89: у тебя ж..а не треснет?
banyi1 17 июня 2018 | 19:00
Хорошая игра, жду бразильцев)