В порту Валенсии высадились первые мигранты с судна «Аквариус», на борту которого находилось более шестисот человек
Почти триста беженцев были доставлены на берег на патрульном корабле. В порту Валенсии работают две палатки Красного Креста, где все прибывающие смогут пройти медицинское обследование. Ранее ситуация с этим судном вызвала общеевропейский скандал. В начале июня волонтеры и члены организации «Врачи без границ» спасли в море пережившее сильный шторм судно «Аквариус» с нелегальными мигрантами из Северной Африки. Власти Италии и Мальты отказались пускать беженцев. Судно согласились принять Франция и Испания.
Комментарии1
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oneoretwo 17 июня 2018 | 18:51
...мало своего "триппера"? теперь будет исчо и северо-африканский...
и вообще, в валенсии станет заметно "веселее"...