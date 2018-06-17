В порту Валенсии высадились первые мигранты с судна «Аквариус», на борту которого находилось более шестисот человек

Почти триста беженцев были доставлены на берег на патрульном корабле. В порту Валенсии работают две палатки Красного Креста, где все прибывающие смогут пройти медицинское обследование. Ранее ситуация с этим судном вызвала общеевропейский скандал. В начале июня волонтеры и члены организации «Врачи без границ» спасли в море пережившее сильный шторм судно «Аквариус» с нелегальными мигрантами из Северной Африки. Власти Италии и Мальты отказались пускать беженцев. Судно согласились принять Франция и Испания.