Ультиматум Ангеле Меркель намерен выдвинуть Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза

Ультиматум канцлеру Ангеле Меркель намерен выдвинуть Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер. Его требования касаются противодействия нелегальным мигрантам. Об этом сообщат Bild.

По данным издания, Зеехофер планирует выслать из ФРГ мигрантов, которые зарегистрированы в других странах Евросоюза, а также закрыть границу страны для новый беженцев.

Как отмечается, глава МВД Германии намерен дать Меркель две недели на поиск альтернативного решения проблемы мигрантов.

Ранее Зеехофер заявил, что больше не может работать с Меркель.