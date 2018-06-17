Ультиматум Ангеле Меркель намерен выдвинуть Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза
Ультиматум канцлеру Ангеле Меркель намерен выдвинуть Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер. Его требования касаются противодействия нелегальным мигрантам. Об этом сообщат Bild.
По данным издания, Зеехофер планирует выслать из ФРГ мигрантов, которые зарегистрированы в других странах Евросоюза, а также закрыть границу страны для новый беженцев.
Как отмечается, глава МВД Германии намерен дать Меркель две недели на поиск альтернативного решения проблемы мигрантов.
Ранее Зеехофер заявил, что больше не может работать с Меркель.
Комментарии6
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nikolaitschi 17 июня 2018 | 18:40
Имитация борьбы собирает голоса всех групп населения? Неужели готовят новые выборы? Не сэтой ли целью Германия сейчас проигрывает Мексике 0:1?????
ded64 17 июня 2018 | 18:44
Есть оказываются страны где можно ставить ультиматум канцлеру или президенту....
sg89 17 июня 2018 | 18:53
ded64:
Я вас умоляю.. Есть страны, где можно ставить ультиматумы другим странам. Оккупированным..
edward_sakash 17 июня 2018 | 18:54
Глава МВД откровенно наплевал на все законы своей страны и ЕС, в которую входит Германия.
Главной его обязанностью является соблюдать эти законы и защищать их, но он первый их нарушитель.
Меркель просто обязана выгнать его с позором из правительства!
polikarpich 17 июня 2018 | 19:16
edward_sakash: Ошибочка вышла. Это не "путирашка", где всё решает один организм со своими подельниками.
Закон - это воля народа.
tks 17 июня 2018 | 19:15
Интересно, а мыслимо ли такое в СкрепоПутии?
Ведь на всех трубах Центральной ТелеКанализации провоняли про "диктатуру" от "несменяемой" Меркель!