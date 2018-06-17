На юге Франции в супермаркете была задержана женщина, которая бросилась с ножом на покупателя и кассира

При этом она кричала «Аллах велик». Женщину разоружили сотрудники супермаркета. Жизни раненых ничего не угрожает. В полиции отмечают, что пока рано говорить, был ли это теракт. Предполагается, что у женщины психическое расстройство. , — сообщает БФМ-ТВ. В квартире задержанной уже провели обыск. Как выяснилось, ранее она попадала в поле зрения полиции в связи с различными правонарушениями, но никаких данных о ее контактах с террористами пока нет.