На юге Франции в супермаркете была задержана женщина, которая бросилась с ножом на покупателя и кассира
При этом она кричала «Аллах велик». Женщину разоружили сотрудники супермаркета. Жизни раненых ничего не угрожает. В полиции отмечают, что пока рано говорить, был ли это теракт. Предполагается, что у женщины психическое расстройство. , — сообщает БФМ-ТВ. В квартире задержанной уже провели обыск. Как выяснилось, ранее она попадала в поле зрения полиции в связи с различными правонарушениями, но никаких данных о ее контактах с террористами пока нет.
Комментарии3
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kir_pich_101 17 июня 2018 | 18:46
Ждем пенсионеров с вилами в Пенсионном Фонде.
bazilgu 17 июня 2018 | 19:21
Почему не говорят к какой самой мирной религии она принадлежит? Неужели буддистка?! Или свидетельница Иеговы?
point3d 17 июня 2018 | 19:31
Если покупатель и кассир либералы, то это просто проявление любови исламистов к их спонсорам, милые ругаются - только тешатся.