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18:30, 17 июня 2018

Художник Лопатин, нарисовавший карикатуру на Поклонскую, эмигрировал из России из-за угрозы уголовного преследования

Художник Денис Лопатин, нарисовавший карикатуру на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, эмигрировал из России из-за угрозы уголовного преследования. Об этом он сообщил агентству«Камчатка-Информ».

По словам Лопатина, причиной отъезда стала активность сторонников Поклонской. Художник рассказал, что приехал во Францию из Швейцарии, где участвовал в выставке, и был вынужден остаться.

В декабре полиция Камчатки отказалась возбуждать на Лопатина дело об оскорблении чувств верующих. Перед этим в полицию поступило несколько заявлений от православных активистов, возмущенных карикатурой. Они требовали возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Несмотря на отказ в возбуждении дела, картину отправили на экспертизу. В случае, если экспертиза установит оскорбительный характер плаката, материалы планировалось направить в Следственный комитет.

Комментарии

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danko1 17 июня 2018 | 18:36

Пусть сначала предъявят оскорбленные чувства на экспертизу.

fill121 17 июня 2018 | 18:42

danko1: Там у него друган сидит первопроходец с прибитыми яйцами. Что только не сделают либералы лишь бы не работать.

patriot_2014 17 июня 2018 | 19:25

fill121: Лучше освоить язык пока молод, и работать в Швейцарии, чем на востоке или севере России. Перспектив для безопасной, успешной жизни детей и внуков будет значительно больше.
Бесплатная медицина и образование высокого качества доступно всем.

fill121 17 июня 2018 | 19:34

patriot_2014: Так у нас уже Химкинского леса нет, а защитница где то за рубежом блудит. А еще один, так тот воскрес, ага с того света.

max3446 17 июня 2018 | 18:38

тем самым признал что совершил преступление, ибо честному человеку опасаться нечего

luger_max_otto 17 июня 2018 | 18:54

Как раз честным людям в путинской стране и приходится опасаться много чего, гражданин провокатор.

minerr 17 июня 2018 | 19:03

luger_max_otto: Это ты из старой методички времен Павленского поди скопировал? Про него в свое время именно так и говорили. Как и о Савченко.

vic1tor 17 июня 2018 | 19:24

minerr: То есть - \гражданин провокатор\ не смутило?. ну ладненько.)

horseraddish 17 июня 2018 | 18:57

В стране дураков скорее посадят честного человека

zztop1960 17 июня 2018 | 19:04

max3446: Императорский дом Романовых заявил о «безумии» депутата Госдумы Натальи Поклонской, известной своими промонархическими настроениями. «Императорский дом совершенно спокойно относится к безумию госпожи Поклонской. Мы сожалеем о ее нынешнем душевном состоянии. Желаем ей скорейшего выздоровления. Думаем, что когда-нибудь Господь пошлет ей вразумление, и она покается и извинится. Если этого не произойдет — тем хуже для нее», — сказал в эфире глава канцелярии Александр Закатов.

serjo1977 17 июня 2018 | 19:16

max3446: А евреи, которые бежали из нацистской Германии тоже признавали себя преступниками? Как считаешь, АНАЛитик двенадцатирублевый?

student_ru_ru 17 июня 2018 | 18:38

Эй, вы там, наверху, задолбала ваша психическая!

midnightblues 17 июня 2018 | 18:45

student_ru_ru: Поклонники шизофренички
Настоящих буйных мало

aleksei123m 17 июня 2018 | 18:39

Во всем мире (цивилизованном) особо обидчивых держат в домах скорби, а в нашей рашенсюдей в "госдуме". Не случайно обитатели нашей рашенсюдей называют ее госдурой.

fill121 17 июня 2018 | 18:39

Теперь понятно для чего всю хрень рисовал "художник". Бесплатно кормят теперь забитого.

chnch 17 июня 2018 | 18:40

Дааа... Кровавый николашка и после смерти гадит....

kablukov 17 июня 2018 | 18:41

У Натальи Владимировны есть сторонники?

ded64 17 июня 2018 | 18:48

kablukov: Дык у начальника всегда сторонники найдутся...

ura_123 17 июня 2018 | 18:50

kablukov: А как же! С похожим диагнозом))))

gwon 17 июня 2018 | 18:51

kablukov: Наташа - молодец.

(комментарий скрыт)

gwon 17 июня 2018 | 18:48

Ну, преследование, не преследование, но начистить фейс мерзавцу надо было. Чтоб знала скотина, что всякой мерзости есть свой предел.

ura_123 17 июня 2018 | 18:53

gwon: Стесняюсь спросить,а что за мерзость ты имеешь ввиду и кому собираешься что-то чистить?

serjo1977 17 июня 2018 | 19:18

gwon: А вот и не всякой! Твоей, например, никакого предела нет...

yralez 17 июня 2018 | 18:48

Поклонники поклонской погоны хоть снимали ?

equus 17 июня 2018 | 18:59

yralez:
Нет. Только трусы и крест.
;-))

perepusk 17 июня 2018 | 18:52

Д.Лопатин- ХУДОЖНИК!!!

valtameri 17 июня 2018 | 18:52

Точно художник суть этой дуры отразил, если сама узнала. Как в зеркало глянула., а там самое интимное...

s011ma 17 июня 2018 | 18:54

Поклонники Поклонской - это тоже диагноз.

gregor 17 июня 2018 | 18:59

Поклонская ...... это и есть образец русского мира ?

koshkaedu 17 июня 2018 | 18:59

А не проще бы Поклонскую отправить в С. Корею навсегда, чтобы не
портила нервы честным людям, а? Когда заведётся паршивая блоха ...

evgeny_biolog 17 июня 2018 | 18:59

"эмигрировал из России из-за угрозы уголовного преследования"

А его что, уголовники начали преследовать?

danko1 17 июня 2018 | 19:04

evgeny_biolog: У нас во власти много уголовников с реальными сроками в прошлом и с очень большими в будущем.

polikarpich 17 июня 2018 | 19:05

evgeny_biolog: Именно они. По своей сути.

kiever 17 июня 2018 | 19:00

Очередной клоун. В девяностые эмигрировали из России причисляя себя к сексуальным меншинствам, некоторые страны западной Европы обожали одно время принимать подобный контингент, чем многие геи- не геи пользовались.. теперь модно причислять себя к либеральной оппозиции.. и все эти латынины павленские, лопатины и прочая решили использовать..хотя на фиг там на западе не нужны, где полно умных и талантливых людей, и без пропагандистов и псевдо-художников

vilingrad 17 июня 2018 | 19:22

kiever: gwon: minerr: max3446: fill121:
Православные активисты-
Возбужденные оананисты:)

patriot_2014 17 июня 2018 | 19:35

kiever: Их детям точно лучше быть там, куда многие уезжают.
В России для малышей и детей более или менее только в Москве и Питере, да и то, в хороших районах.
На западе - Англия, Франция, Германия и т.д., в деревнях для детей лучше, чем в России.
Пряник под названием "патриотизм" для детей полная ерунда, если его искусственно не развивать.

ivanov356 17 июня 2018 | 19:03

Пригожинские болтуны на стороне поклонской? Во дают дебилы!

equus 17 июня 2018 | 19:06

ivanov356:
А что делать..? Привычка!..
;-))

gwon 17 июня 2018 | 19:03

Какой бы ни была Наташа фанатичка, но с морально-этической точки зрения она вполне приличная девушка. А вот тот мерзавец, который рисовал русского царя в виде фаллоимитатора, может вызвать только одно чувство, это подлец и мерзавец, которому следовало бы начистить рожу.

Ну и почитайте сбежавшуюся на клич шоблу, которая тут резвится, захлебываясь собственными испражениями. Дерьма тут более чем достаточно.

polikarpich 17 июня 2018 | 20:18

gwon: "Русский" он ну с о-о-чень большой натяжкой. И как царь, мягко говоря, посредственный. Да и царей у нас уже более ста лет уже не имеется.

croaker 17 июня 2018 | 19:05

Никогда бы раньше не подумал,что когда-нибудь моя страна станет страной процветающего маразма.

equus 17 июня 2018 | 19:09

croaker:
Полёт нормальный!..
Просто теперь "маразм" вывернулся на другую сторону.
;-)

matsuvi 17 июня 2018 | 19:21

croaker: Она всегда такой была, последние 100 лет точно.

sasha2011 17 июня 2018 | 19:38

croaker:
Вам, наверное, известно, что 30 лет назад аятолла хомейни приговорил к смерти поэта Салмана Рушди за "Сатанинские стихи", в которых имело место сатирическое изображение пророка Муххамкда. Рушди вынужден скрываться до сих пор из-за угрозы со стороны Ирана.
Мракобесие?
Мракобесие!!!!!!!!!
И чем нынешняя россия лучше?
Лучше, но не намного. И то, пока............

Поклонская - зло, но она безнаказна потому, что за ней стоит огромная армия мракобесов, правящих бал в стране, так и не ставшей свободной.

К сожалению.....

sasha2011 17 июня 2018 | 19:46

sasha2011: Опечатка:
Конечно, не МуХХамкда, а МухаММеда.

tks 17 июня 2018 | 19:08

Подонская - как зеркало позднего путинизма.

annacrimea 17 июня 2018 | 19:09

Уезжают те, у кого есть возможность уехать. Повод - дело десятое, его искать не приходится.

point3d 17 июня 2018 | 19:15

Посмотрел, карикатура прикольная. Поздравляю Лопатина, успел убежать из этого дурдома.

spitac 17 июня 2018 | 19:29

Так "ненависть либо вражду" художник возбудил только среди "поклонников Поклонской"? Причем, ненависть и вражду к себе.только. Свидетельств появления вражды к Поклонской нет. Юмор и усмешки - это же не вражда.

orein51 17 июня 2018 | 19:31

поклонянские атакуют...

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