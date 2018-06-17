Художник Лопатин, нарисовавший карикатуру на Поклонскую, эмигрировал из России из-за угрозы уголовного преследования
Художник Денис Лопатин, нарисовавший карикатуру на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, эмигрировал из России из-за угрозы уголовного преследования. Об этом он сообщил агентству«Камчатка-Информ».
По словам Лопатина, причиной отъезда стала активность сторонников Поклонской. Художник рассказал, что приехал во Францию из Швейцарии, где участвовал в выставке, и был вынужден остаться.
В декабре полиция Камчатки отказалась возбуждать на Лопатина дело об оскорблении чувств верующих. Перед этим в полицию поступило несколько заявлений от православных активистов, возмущенных карикатурой. Они требовали возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.
Несмотря на отказ в возбуждении дела, картину отправили на экспертизу. В случае, если экспертиза установит оскорбительный характер плаката, материалы планировалось направить в Следственный комитет.
Комментарии50
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danko1 17 июня 2018 | 18:36
Пусть сначала предъявят оскорбленные чувства на экспертизу.
fill121 17 июня 2018 | 18:42
danko1: Там у него друган сидит первопроходец с прибитыми яйцами. Что только не сделают либералы лишь бы не работать.
patriot_2014 17 июня 2018 | 19:25
fill121: Лучше освоить язык пока молод, и работать в Швейцарии, чем на востоке или севере России. Перспектив для безопасной, успешной жизни детей и внуков будет значительно больше.
Бесплатная медицина и образование высокого качества доступно всем.
fill121 17 июня 2018 | 19:34
patriot_2014: Так у нас уже Химкинского леса нет, а защитница где то за рубежом блудит. А еще один, так тот воскрес, ага с того света.
max3446 17 июня 2018 | 18:38
тем самым признал что совершил преступление, ибо честному человеку опасаться нечего
luger_max_otto 17 июня 2018 | 18:54
Как раз честным людям в путинской стране и приходится опасаться много чего, гражданин провокатор.
minerr 17 июня 2018 | 19:03
luger_max_otto: Это ты из старой методички времен Павленского поди скопировал? Про него в свое время именно так и говорили. Как и о Савченко.
vic1tor 17 июня 2018 | 19:24
minerr: То есть - \гражданин провокатор\ не смутило?. ну ладненько.)
horseraddish 17 июня 2018 | 18:57
В стране дураков скорее посадят честного человека
zztop1960 17 июня 2018 | 19:04
max3446: Императорский дом Романовых заявил о «безумии» депутата Госдумы Натальи Поклонской, известной своими промонархическими настроениями. «Императорский дом совершенно спокойно относится к безумию госпожи Поклонской. Мы сожалеем о ее нынешнем душевном состоянии. Желаем ей скорейшего выздоровления. Думаем, что когда-нибудь Господь пошлет ей вразумление, и она покается и извинится. Если этого не произойдет — тем хуже для нее», — сказал в эфире глава канцелярии Александр Закатов.
serjo1977 17 июня 2018 | 19:16
max3446: А евреи, которые бежали из нацистской Германии тоже признавали себя преступниками? Как считаешь, АНАЛитик двенадцатирублевый?
student_ru_ru 17 июня 2018 | 18:38
Эй, вы там, наверху, задолбала ваша психическая!
midnightblues 17 июня 2018 | 18:45
student_ru_ru: Поклонники шизофренички
Настоящих буйных мало
aleksei123m 17 июня 2018 | 18:39
Во всем мире (цивилизованном) особо обидчивых держат в домах скорби, а в нашей рашенсюдей в "госдуме". Не случайно обитатели нашей рашенсюдей называют ее госдурой.
fill121 17 июня 2018 | 18:39
Теперь понятно для чего всю хрень рисовал "художник". Бесплатно кормят теперь забитого.
chnch 17 июня 2018 | 18:40
Дааа... Кровавый николашка и после смерти гадит....
kablukov 17 июня 2018 | 18:41
У Натальи Владимировны есть сторонники?
ded64 17 июня 2018 | 18:48
kablukov: Дык у начальника всегда сторонники найдутся...
ura_123 17 июня 2018 | 18:50
kablukov: А как же! С похожим диагнозом))))
gwon 17 июня 2018 | 18:51
kablukov: Наташа - молодец.
gwon 17 июня 2018 | 18:48
Ну, преследование, не преследование, но начистить фейс мерзавцу надо было. Чтоб знала скотина, что всякой мерзости есть свой предел.
ura_123 17 июня 2018 | 18:53
gwon: Стесняюсь спросить,а что за мерзость ты имеешь ввиду и кому собираешься что-то чистить?
serjo1977 17 июня 2018 | 19:18
gwon: А вот и не всякой! Твоей, например, никакого предела нет...
yralez 17 июня 2018 | 18:48
Поклонники поклонской погоны хоть снимали ?
equus 17 июня 2018 | 18:59
yralez:
Нет. Только трусы и крест.
;-))
perepusk 17 июня 2018 | 18:52
Д.Лопатин- ХУДОЖНИК!!!
valtameri 17 июня 2018 | 18:52
Точно художник суть этой дуры отразил, если сама узнала. Как в зеркало глянула., а там самое интимное...
s011ma 17 июня 2018 | 18:54
Поклонники Поклонской - это тоже диагноз.
gregor 17 июня 2018 | 18:59
Поклонская ...... это и есть образец русского мира ?
koshkaedu 17 июня 2018 | 18:59
А не проще бы Поклонскую отправить в С. Корею навсегда, чтобы не
портила нервы честным людям, а? Когда заведётся паршивая блоха ...
evgeny_biolog 17 июня 2018 | 18:59
"эмигрировал из России из-за угрозы уголовного преследования"
А его что, уголовники начали преследовать?
danko1 17 июня 2018 | 19:04
evgeny_biolog: У нас во власти много уголовников с реальными сроками в прошлом и с очень большими в будущем.
polikarpich 17 июня 2018 | 19:05
evgeny_biolog: Именно они. По своей сути.
kiever 17 июня 2018 | 19:00
Очередной клоун. В девяностые эмигрировали из России причисляя себя к сексуальным меншинствам, некоторые страны западной Европы обожали одно время принимать подобный контингент, чем многие геи- не геи пользовались.. теперь модно причислять себя к либеральной оппозиции.. и все эти латынины павленские, лопатины и прочая решили использовать..хотя на фиг там на западе не нужны, где полно умных и талантливых людей, и без пропагандистов и псевдо-художников
vilingrad 17 июня 2018 | 19:22
kiever: gwon: minerr: max3446: fill121:
Православные активисты-
Возбужденные оананисты:)
patriot_2014 17 июня 2018 | 19:35
kiever: Их детям точно лучше быть там, куда многие уезжают.
В России для малышей и детей более или менее только в Москве и Питере, да и то, в хороших районах.
На западе - Англия, Франция, Германия и т.д., в деревнях для детей лучше, чем в России.
Пряник под названием "патриотизм" для детей полная ерунда, если его искусственно не развивать.
ivanov356 17 июня 2018 | 19:03
Пригожинские болтуны на стороне поклонской? Во дают дебилы!
equus 17 июня 2018 | 19:06
ivanov356:
А что делать..? Привычка!..
;-))
gwon 17 июня 2018 | 19:03
Какой бы ни была Наташа фанатичка, но с морально-этической точки зрения она вполне приличная девушка. А вот тот мерзавец, который рисовал русского царя в виде фаллоимитатора, может вызвать только одно чувство, это подлец и мерзавец, которому следовало бы начистить рожу.
Ну и почитайте сбежавшуюся на клич шоблу, которая тут резвится, захлебываясь собственными испражениями. Дерьма тут более чем достаточно.
polikarpich 17 июня 2018 | 20:18
gwon: "Русский" он ну с о-о-чень большой натяжкой. И как царь, мягко говоря, посредственный. Да и царей у нас уже более ста лет уже не имеется.
croaker 17 июня 2018 | 19:05
Никогда бы раньше не подумал,что когда-нибудь моя страна станет страной процветающего маразма.
equus 17 июня 2018 | 19:09
croaker:
Полёт нормальный!..
Просто теперь "маразм" вывернулся на другую сторону.
;-)
matsuvi 17 июня 2018 | 19:21
croaker: Она всегда такой была, последние 100 лет точно.
sasha2011 17 июня 2018 | 19:38
croaker:
Вам, наверное, известно, что 30 лет назад аятолла хомейни приговорил к смерти поэта Салмана Рушди за "Сатанинские стихи", в которых имело место сатирическое изображение пророка Муххамкда. Рушди вынужден скрываться до сих пор из-за угрозы со стороны Ирана.
Мракобесие?
Мракобесие!!!!!!!!!
И чем нынешняя россия лучше?
Лучше, но не намного. И то, пока............
Поклонская - зло, но она безнаказна потому, что за ней стоит огромная армия мракобесов, правящих бал в стране, так и не ставшей свободной.
К сожалению.....
sasha2011 17 июня 2018 | 19:46
sasha2011: Опечатка:
Конечно, не МуХХамкда, а МухаММеда.
tks 17 июня 2018 | 19:08
Подонская - как зеркало позднего путинизма.
annacrimea 17 июня 2018 | 19:09
Уезжают те, у кого есть возможность уехать. Повод - дело десятое, его искать не приходится.
point3d 17 июня 2018 | 19:15
Посмотрел, карикатура прикольная. Поздравляю Лопатина, успел убежать из этого дурдома.
spitac 17 июня 2018 | 19:29
Так "ненависть либо вражду" художник возбудил только среди "поклонников Поклонской"? Причем, ненависть и вражду к себе.только. Свидетельств появления вражды к Поклонской нет. Юмор и усмешки - это же не вражда.
orein51 17 июня 2018 | 19:31
поклонянские атакуют...