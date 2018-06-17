Президент США Дональд Трамп намерен сегодня позвонить лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Об этом он ранее рассказал в ходе интервью ряду телеканалов. Трамп не стал уточнять, с какой целью он будет звонить в Северную Корею. При этом американский президент рассказал, что установил прямую связь с лидером КНДР Ким Чен Ыном, обменявшись телефонами. Теперь, утверждает Трамп, глава Северной Кореи сможет также звонить ему, «если возникнут трудности». Отношения же с Ким Чен Ыном американский лидер назвал «замечательными». Поговорить, впрочем, Трамп хочет не только со своим северокорейским коллегой, но и «со своими людьми, которые находятся в КНДР». Что это означает, президент США не уточнил. Напомним, во вторник лидеры Штатов и Северной Кореи впервые в истории встретились в ходе саммита в Сингапуре. Они подписали соглашение, которое Трамп назвал «потрясающим». В нем, в частности, подчеркивается приверженность Пхеньяна денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии личной безопасности Ким Чен Ына. Ранее Трамп не исключал, что может пригласить Ким Чен Ына в Белый дом.