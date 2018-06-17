Президент США Дональд Трамп намерен сегодня позвонить лидеру КНДР Ким Чен Ыну
Об этом он ранее рассказал в ходе интервью ряду телеканалов. Трамп не стал уточнять, с какой целью он будет звонить в Северную Корею. При этом американский президент рассказал, что установил прямую связь с лидером КНДР Ким Чен Ыном, обменявшись телефонами. Теперь, утверждает Трамп, глава Северной Кореи сможет также звонить ему, «если возникнут трудности». Отношения же с Ким Чен Ыном американский лидер назвал «замечательными». Поговорить, впрочем, Трамп хочет не только со своим северокорейским коллегой, но и «со своими людьми, которые находятся в КНДР». Что это означает, президент США не уточнил. Напомним, во вторник лидеры Штатов и Северной Кореи впервые в истории встретились в ходе саммита в Сингапуре. Они подписали соглашение, которое Трамп назвал «потрясающим». В нем, в частности, подчеркивается приверженность Пхеньяна денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии личной безопасности Ким Чен Ына. Ранее Трамп не исключал, что может пригласить Ким Чен Ына в Белый дом.
Комментарии4
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lavrentiy79 17 июня 2018 | 08:24
Надеюсь, "кнопками меряться" больше не будут.
banyi1 17 июня 2018 | 08:26
lavrentiy79: Не будут, просто всё в тупик зайдёт. Пиндосы уже Ыну 47 условий выдвинули, практически невыполнимых.
huyt 17 июня 2018 | 08:32
banyi1: "Пиндосы"? А почему-же к этим "пиндосам" лечиться едут видные "единороссы" ? Почему Кобзон в "гейропу" рвётся лечиться, а не лечится в России, а "единороссы" ездят на авто из "гейропы" и "пиндостана", а не на "Калинах" из Тольятти ?
rusof_ob 17 июня 2018 | 08:32
У прилагательных продолжается Вселенская печаль - полковнику никто не пишет.