Сегодня в центре Киева пройдет «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества

Полиция будет обеспечивать безопасность мероприятия, однако организаторы акции полагают, что также как и в прошлом году, участников марша после его завершения будут отлавливать и избивать националисты.

Мы о подобных случаях насилия ничего не знаем, — сказал ранее начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко: «5 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут задействованы для обеспечения безопасности на марше. Значительная часть будет задействована в тех местах, где мы будем эвакуировать, вывозить или откуда сами будут выезжать участники марша, чтобы обеспечить правопорядок, чтоб никто не пострадал. В других местах, в торговых центрах, местах скопления людей, станциях метро, куда они будут уходить. Так что — кто кого отлавливал, я такого не припомню в Киеве. Скажите конкретно, где такое было».

Украинские издания напоминают, что в прошлом году радикалы устраивали потасовки не только с участниками акции, но и с полицией. Однако после марша было задержано только шесть человек, которых вскоре отпустили.