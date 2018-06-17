Сегодня в центре Киева пройдет «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества
Полиция будет обеспечивать безопасность мероприятия, однако организаторы акции полагают, что также как и в прошлом году, участников марша после его завершения будут отлавливать и избивать националисты.
Мы о подобных случаях насилия ничего не знаем, — сказал ранее начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко: «5 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут задействованы для обеспечения безопасности на марше. Значительная часть будет задействована в тех местах, где мы будем эвакуировать, вывозить или откуда сами будут выезжать участники марша, чтобы обеспечить правопорядок, чтоб никто не пострадал. В других местах, в торговых центрах, местах скопления людей, станциях метро, куда они будут уходить. Так что — кто кого отлавливал, я такого не припомню в Киеве. Скажите конкретно, где такое было».
Украинские издания напоминают, что в прошлом году радикалы устраивали потасовки не только с участниками акции, но и с полицией. Однако после марша было задержано только шесть человек, которых вскоре отпустили.
Комментарии8
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banyi1 17 июня 2018 | 08:15
Парась , по рекомендации ЕС, должен быть в первом ряду, или транш отменят )))
babchenko_ukrop_pozornij 17 июня 2018 | 08:21
banyi1: Какая страна ,такие и парады !)))
shlevet 17 июня 2018 | 08:21
Для управления страной и её народом, запад активно и умело внедряет в неё толерастию и ЛГБТ ценности
fill121 17 июня 2018 | 08:27
Посмеемся. Как всегда показуха, на одного гомосека пять охранников.
motobrother 17 июня 2018 | 08:30
"...будут отлавливать и избивать националисты. "
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Бог им в помощь.
evgeny_biolog 17 июня 2018 | 08:31
"участников марша после его завершения будут отлавливать и избивать националисты."
Потому что не всем мужикам охота в попку трахаться ...
komiccap_nkvd 17 июня 2018 | 08:34
впервые я поддерживаю националистов Украины
putn_pnh 17 июня 2018 | 08:35
Война идет, родину спасать нужно, пид**ы.