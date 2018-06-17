«Партия роста» выбрала кандидата на пост губернатора Подмосковья
Им стал бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что сам факт его выдвижения может сильно помочь партии на других выборах. Борис Надеждин подчеркнул, что прохождение муниципального фильтра было бы для него выдающимся результатом. Только после этого этапа можно будет говорить всерьез о своих шансах на выборах, — считает политик.
Комментарии2
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huyt 17 июня 2018 | 08:13
Кукольный спектакль с заранее известным концом.
vlabumur 17 июня 2018 | 08:33
Прикрытие тоталитарного содержания псевдодемократической формой.
Проходили.