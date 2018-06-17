Таксист, наехавший на пешеходов в центре Москвы, на момент ДТП находился за рулем без отдыха 20 часов
А до этого спал всего два-три часа. В этом гражданин Киргизии признался в ходе допроса, видео которого опубликовал столичный главк МВД. По словам водителя, он хотел пропустить на дороге другого человека и перепутал педали газа и тормоза. На вопрос о том, почему он попытался сбежать с места происшествия, он ответил, что испугался: подумал, что «убьют сейчас, сколько там людей было». Мужчина также подчеркнул, что не употреблял алкоголь и, что очень сожалеет о произошедшем. По его словам, водительское удостоверение у него с 2013 года, в Москве он работает около месяца, официально.
Авария произошла накануне вечером на Ильинке. Водитель такси резко свернул на тротуар и наехал на пешеходов. Его задержали прохожие. Возбуждено уголовное дело. Пострадали восемь человек. Пятеро госпитализированы, в том числе две гражданки Мексики, украинка и две россиянки.
Автомобиль такси сбил восемь человек на улице Ильинке в Москве. Среди пострадавших есть приезжие из Мексики. Как минимум один человек серьезно пострадал, — сказал телеканалу «Москва-24» очевидец Эмиль. Он предположил, что автомобиль мог задеть около двадцати человек.
Комментарии7
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evgeny_biolog 17 июня 2018 | 08:18
"спал всего два-три часа."
Спать надо больше ...
motyilyok 17 июня 2018 | 08:20
Мужчина также подчеркнул, что не употреблял алкоголь и, что очень сожалеет о произошедшем. По его словам, водительское удостоверение у него с 2013 года, в Москве он работает около месяца, официально...
Эх, и людей жалко, и киргиза жалко, если он правду говорит.
motobrother 17 июня 2018 | 08:27
motyilyok:
Жалко.
Я водитель-профессионал, все категории, 33 года стаж, Москву знаю хорошо. Были некоторые трудности прошлой зимой, пошёл устраиваться в Яндекс - такси. На входе в их контору спросил у охранника, где отдел кадров.
Он посмотрел на меня и спросил: - Русский?
Я ответил: - Русский?
- Из Москвы?
- Да.
- Тебя не возьмут.
Я не поверил ему и пошёл в отдел кадров. Меня не взяли.
zkotor 17 июня 2018 | 08:33
motobrother: совершенно с Вами согласен, эти шараги именно так и нанимают бесправных, для получения сверхприбыли кэшем. Вам ещё повезло попасть в контору, как правило это точка под каким либо забором в машине где сидит рекрутёр. Но курируют этот бардельеро именно власти
zkotor 17 июня 2018 | 08:28
motyilyok: чистейшую правду он говорит, он ещё не рассказал в подробностях, что его нанимали как раба
max3446 17 июня 2018 | 08:24
Российский фотограф Дмитрий Марков в беседе с RT рассказал о незаконном использовании его материалов британским таблоидом The Sun.
«Несколько дней назад я получил предложение от журналиста газеты The Sun рассказать о своей работе. Я подумал, что это интересно, но, к сожалению, ещё не понимал, что это за издание. У них формулировка была такая: «Давайте поговорим и сделаем статью о вашей работе», — сказал Марков в разговоре с RT.
По его словам, после начала переговоров представители британского издания «исчезли» и больше никакого обсуждения не было.
«Буквально через пару дней мне стали поступать ссылки на уже вышедшую статью, где социальные сюжеты сопровождаются дурацкими комментариями о чемпионате мира. Я очень разозлился и написал им гневное послание, в котором подчеркнул, что никакой договорённости об этом не было, и потребовал от них удалить статью.
Позднее они, кстати, написали сообщение, где просили разрешение на использование фотографий — я его не дал, но их это не остановило. Затем в течение дня завязалась переписка, в ходе которой я требовал удалить материал.
В ответ же мне сначала предложили его (материал. — прим. ред.) поправить, затем дать денег, но, когда я пригрозил судебным разбирательством, они всё-таки удалили его», — добавил российский фотограф.
По мнению Маркова, сотрудники The Sun завязали переписку для того, чтобы потянуть время, «не потерять трафик от удаления статьи и получить какую-то пользу от него».
«В целом же по поводу фотографий. Я работаю со многими благотворительными фондами и снимаю разные социальные сюжеты, которые, по моему мнению, не являются предметом для спекуляций, в том числе политических, это предмет для размышления и социальной работы в России. Конечно, очень неприятны такие вещи», — заключил он.
На портале британского издания The Sun была опубликована статья, в которой якобы показывается неблагополучная жизнь граждан России на фоне «роскошного» чемпионата мира по футболу.
zkotor 17 июня 2018 | 08:25
А всего то и надо, что поинтересоваться ПРИСТАЛЬНО как вообще функционируют все эти шарашки таксомоторные, все эти яндексы и прочие рус-такси. Им очень благоволит "мацковская" власть, какой простор для отмыва денег и серой налички. Как там набирают водителей, пришёл, заплатил и сел за руль - это полный писец, поинтересуйтесь. Могу и адресок подкинуть:"Р-ТРАНС" Рогатнев Юрий. Прокуратура, почитай отзывы работников об этой шарашке, налоговая, поинтересуйся их не то что серой, а чёрной бухгалтерией. Знаю, что не будете, там у вас любовь с интересом, а вину за происшедшее всегда можно свалить на очередного бесправного киргиза, которого ради сверх наживы эксплуатируют и в хвост и в гриву