Таксист, наехавший на пешеходов в центре Москвы, на момент ДТП находился за рулем без отдыха 20 часов

А до этого спал всего два-три часа. В этом гражданин Киргизии признался в ходе допроса, видео которого опубликовал столичный главк МВД. По словам водителя, он хотел пропустить на дороге другого человека и перепутал педали газа и тормоза. На вопрос о том, почему он попытался сбежать с места происшествия, он ответил, что испугался: подумал, что «убьют сейчас, сколько там людей было». Мужчина также подчеркнул, что не употреблял алкоголь и, что очень сожалеет о произошедшем. По его словам, водительское удостоверение у него с 2013 года, в Москве он работает около месяца, официально.

Авария произошла накануне вечером на Ильинке. Водитель такси резко свернул на тротуар и наехал на пешеходов. Его задержали прохожие. Возбуждено уголовное дело. Пострадали восемь человек. Пятеро госпитализированы, в том числе две гражданки Мексики, украинка и две россиянки.

Автомобиль такси сбил восемь человек на улице Ильинке в Москве. Среди пострадавших есть приезжие из Мексики. Как минимум один человек серьезно пострадал, — сказал телеканалу «Москва-24» очевидец Эмиль. Он предположил, что автомобиль мог задеть около двадцати человек.