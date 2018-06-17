В китайском городе Циндао из-за сильного шторма в Желтом море пошел дождь из осьминогов, креветок и морских звезд

Видео происшествия опубликовано на YouTube. По информации Daily Mail, Китайская метеорологическая администрация подтвердила, что на суше оказалось множество морских обитателей. Сильный ветер уносил их на расстояния до нескольких сотен метров от воды. Аналогичное явление произошло в прошлом году в мексиканском городе Тампико. Там во время легкого дождя с неба падали небольшие рыбы.