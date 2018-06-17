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07:34, 17 июня 2018

В китайском городе Циндао из-за сильного шторма в Желтом море пошел дождь из осьминогов, креветок и морских звезд

Видео происшествия опубликовано на YouTube. По информации Daily Mail, Китайская метеорологическая администрация подтвердила, что на суше оказалось множество морских обитателей. Сильный ветер уносил их на расстояния до нескольких сотен метров от воды. Аналогичное явление произошло в прошлом году в мексиканском городе Тампико. Там во время легкого дождя с неба падали небольшие рыбы.

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andre_klimov 17 июня 2018 | 07:41

Деликатесы падали с неба...
Что же это за шторм такой, что в воздух ушло то, что на дне живёт?

ed10075 17 июня 2018 | 08:01

Собянинская Москва тоже не отстаёт. Осьминоги не падают с неба, зато воняет сероводородом!

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