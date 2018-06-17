Диего Марадона извинился за курение на матче чемпионата мира по футболу...

Накануне Аргентина сыграла вничью с Исландией (1:1). Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины присутствовал на встрече в московском стадионе «Спартак». В интернете появились фотографии легендарного футболиста с сигарой в зубах. Позже Марадона написал в Facebook, что это «был сложный день для аргентинцев… Каждый по-разному выражал свои эмоции», он также утверждает, что не знал о запрете курить на стадионах.