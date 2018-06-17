Диего Марадона извинился за курение на матче чемпионата мира по футболу
Накануне Аргентина сыграла вничью с Исландией (1:1). Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины присутствовал на встрече в московском стадионе «Спартак». В интернете появились фотографии легендарного футболиста с сигарой в зубах. Позже Марадона написал в Facebook, что это «был сложный день для аргентинцев… Каждый по-разному выражал свои эмоции», он также утверждает, что не знал о запрете курить на стадионах.
Комментарии8
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andre_klimov 17 июня 2018 | 07:44
Ну, хорошо, что закурил от напряжения, а не дорожку снюхал по старой памяти...
motyilyok 17 июня 2018 | 07:45
Диего Марадона извинился за курение на матче чемпионата мира по футболу...
Травку? У Оюба Титиева купил?
igorrrpadlowitchs 17 июня 2018 | 08:15
andre_klimov: звезда футбола, но в жизни просто обычное быдло!
gregor 17 июня 2018 | 07:55
Диего Марадона извинился за курение на матче чемпионата мира по футболу
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Зря извинялся ...., законы в России действуют только на .... на ... население России . На иностранцев и чиновников ,законы не распространяются .
Можно подумать ,что кто-то подойдёт ....скажем к Сечину или .... Медведеву или Собянину или начальнику полиции , ...и сделает замечание ... .. смешно даже представить такое .
kamen_12 17 июня 2018 | 08:19
gregor: Во всех странах на мелкие правонарушения туристов смотрят сквозь пальцы. Даже в турции полиция не останавливает машины с иностранными номерами за превышение скорости. На Канарах получал счёт на 70 евро под дворник за не правильную парковку, счёт не прислали.
gregor 17 июня 2018 | 08:34
kamen_12 .
Рад за вас ,что вы побывали во всех странах .
Особенно в Турции , где полиция не останавливает машины с иностранными номерами . .....и штрафы не присылают из Канар .
Я вот .... музыкант ..., гастролирующий музыкант .
Объездил всю Европу , Россию и ..... Турцию в том числе .
И штрафы приходят и машины останавливают ,если нарушаешь ..... .
Но вы .,видать в другие места посещаете и на невидимых машинах ,которые не видны сквозь пальцы .
Можно только позавидовать вашим способностям .
max3446 17 июня 2018 | 08:21
Сдал назад: Глава МИД Британии отказался от своих угроз бойкотировать ЧМ-2018 в России
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон написал в статье The Sun, что Великобритания не могла бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, так как это было бы несправедливо по отношению к спортсменам и фанатам, которые не имеют отношения к политике.
Джонсон отметил, что между англичанами и россиянами «нет ничего, кроме дружбы».
Однако ранее он угрожал бойкотом чемпионата и даже сравнивал турнир в России с Олимпиадой в нацистской Германии.
kamen_12 17 июня 2018 | 08:23
max3446: Доказательства по делу Скрипаля они даже союзникам не прислали. Всех подставили, сами утёрлись.