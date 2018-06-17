Греко-македонский договор о переименовании Македонии в Северную Македонию могут подписать сегодня

Ранее президент страны Георге Ива́нов категорически отказался участвовать в этой встрече: «Моё решение окончательное, я не поддамся никакому давлению, шантажу или угрозам. Текст этого договора — это поражение для республики Македония. Он предусматривает не только изменение конституционного наименования, но и поправки в преамбулу и во все статьи Конституции, в которых появляются понятия и названия, происходящие от наименования «Македония». Подписание соглашения о переименовании страны пройдет на севере Греции. Туда приедут премьер-министры обеих стран.