На востоке и юго-востоке Москвы зафиксировали четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода
Это следует из информации, опубликованной на сайте службы. В Косино-Ухтомском районе произошел резкий скачок содержания вредного вещества в воздухе. Данные получены со станции экомониторинга «Кожухово», контролирующей зону влияния мусоросжигательного завода № 4 и мусорного полигона «Кучино». После этого были зафиксированы превышения ПДК сероводорода в воздухе еще в пяти районах.
Комментарии14
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motyilyok 17 июня 2018 | 07:39
На востоке и юго-востоке Москвы зафиксировали четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода...
Витя Шендерович где живёт, в каком районе Москвы?
luger_max_otto 17 июня 2018 | 08:05
Я уже неоднократно говорил, что от путинского режима воняет тухлятиной.
roman_i_olga 17 июня 2018 | 08:10
luger_max_otto: да это швондерович кислой капусты переел
huyt 17 июня 2018 | 08:35
roman_i_olga: В Питере на улице Оптиков тоже воняет. Это тролли пригожинские что-то переели.
gregor 17 июня 2018 | 07:42
На востоке и юго-востоке Москвы зафиксировали четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода
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Это специально делают . москвичи привыкли ,а вот иностранцы задохнутся ,когда футбол будут играть с Россиянами . Наши и не заметят никакого сероводорода .... , привыкли .
greeg1 17 июня 2018 | 07:43
Проводить ЧМ в газовой камере....это оригинально.
sbk 17 июня 2018 | 07:46
На стадионе бы так. Где гости сидят.
klukvik 17 июня 2018 | 07:50
Сероводород - допинг для наших, а от кислорода они слабнут))
tks 17 июня 2018 | 07:53
Обычная атмосфера для орков...
ed10075 17 июня 2018 | 07:57
Эффективность собянинского управления смердит сероводородом.
Жизнь показывает, что первостепенной проблемой является мусор, а не плитка с бордюрами, на которые потрачено более 24 миллиардов рублей.
vlabumur 17 июня 2018 | 07:58
Ни какой это не сероводород.
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». (с)
davi__koloradov 17 июня 2018 | 08:20
Не зря Мединский назвал это "рашка-говняшка"(с)Мединский. Какая страна, такой и запах.
venmud 17 июня 2018 | 08:23
Значит, сочинский галерный пашет на борту.
zztop1960 17 июня 2018 | 08:29
Иностранные болельщики унюхав завах говна у себя в туалете , сразу будут вспоминать Москву