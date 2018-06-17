На востоке и юго-востоке Москвы зафиксировали четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода...

Это следует из информации, опубликованной на сайте службы. В Косино-Ухтомском районе произошел резкий скачок содержания вредного вещества в воздухе. Данные получены со станции экомониторинга «Кожухово», контролирующей зону влияния мусоросжигательного завода № 4 и мусорного полигона «Кучино». После этого были зафиксированы превышения ПДК сероводорода в воздухе еще в пяти районах.