Италия отказалась принимать еще два корабля с беженцами
Там уверены, что нужно изменить систему их приёма и содержания, — сказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Риме Алексей Букалов. Он добавил, что политика Италии привела к выступлениям в поддержку беженцев внутри страны, а также к обвинениям со стороны французских политиков в нежелании исполнять свой долг.
Комментарии2
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stoik33 17 июня 2018 | 07:18
Беженцы откуда? Создается впечатление, что из Франции.
airjeff 17 июня 2018 | 07:22
вот те здрасте- долг... может легче всю африку объявить италией и кормить жителей по месту проживания?