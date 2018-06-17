Италия отказалась принимать еще два корабля с беженцами

Там уверены, что нужно изменить систему их приёма и содержания, — сказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Риме Алексей Букалов. Он добавил, что политика Италии привела к выступлениям в поддержку беженцев внутри страны, а также к обвинениям со стороны французских политиков в нежелании исполнять свой долг.