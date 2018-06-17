Президент США проведет сегодня телефонный разговор с лидером КНДР

Установление тесного сотрудничество может быть очень полезным, поскольку Ким Чен Ын, — это тот человек, которым может помочь объединить две Кореи. Такое мнение ранее высказывал Дональд Трамп. Он также не исключил, что когда-нибудь в подходящее для этого время пригласит Ким Чен Ына в Белый дом.