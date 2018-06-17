Президент США проведет сегодня телефонный разговор с лидером КНДР
Установление тесного сотрудничество может быть очень полезным, поскольку Ким Чен Ын, — это тот человек, которым может помочь объединить две Кореи. Такое мнение ранее высказывал Дональд Трамп. Он также не исключил, что когда-нибудь в подходящее для этого время пригласит Ким Чен Ына в Белый дом.
Комментарии3
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stoik33 17 июня 2018 | 07:14
Появляется возможность облегчить жизнь миллионам людей. И этот шанс нужно использовать.
neyexo 17 июня 2018 | 08:06
stoik33: такой же шанс появился в 87 году после встречи Горбачева и Рейгана.
С тех пор прошло 30 лет. Но тогда хоть сыр был настоящим и он еще был
midnightblues 17 июня 2018 | 07:32
При этом известии в одном городе упал в обморок пожилой человек