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07:02, 17 июня 2018

КПРФ выдвинула Максима Шевченко на выборы губернатора Владимирской области

В интервью «Эху Москвы» журналист подтвердил, что будет бороться за место главы области. По его словам, необходимо «возродить регион, который является сердцем и душой Руси». Шевченко добавил, что много времени провел во Владимирской области и не считает её чужой.

Комментарии

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sparky 17 июня 2018 | 07:11

Все-таки хочется Максу Петрушкой подработать. Не там, так здесь.

politroller 17 июня 2018 | 07:51

sparky:
лучше публичная фигура такая как макс, чем какой-нибудь плешивый серый единоросс
шевченко больше на человека похож

huyt 17 июня 2018 | 08:09

sparky: Действительно, на кукольный театр похоже с заранее известным концом.

buzukin1913 17 июня 2018 | 07:14

Неплохая мысль! Если кого не убедит, так отмудохает :) Сванидзе, кацы, шацы и альбацы будут объезжать Володимерску губернию стороной :) А удальцовы расположат там схрон и кассу для хранения бабок от продажи России. Вот и весь коммунизм в одной области - вот так!

Выдвигали сельского недоолигарха - обосрались. Второй-то раз зачем двигать болтуна, у которого достижения как у латыша - шпроты да мятежная душа? Насмотрелись, как доцент рулит страной - решили, што журналист областью будет рулить запросто? Папа Зю и так похоронил партию - единственную, которая говорит правильно, но... Только говорит. А к ней прибивается всякая сволочь - ну как всегда, потом придется зачистить :)

Вот интересно мне - потребует ли КПРФ отставки правительства? Устроит ли драку в Думе? Потребует ли введения государственной монополии на продажу водки?

vlabumur 17 июня 2018 | 07:54

buzukin1913: Выдвигали сельского недоолигарха - обосрались.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
А народ России который выбрал кегибиста не обосрался?
На какой день господин "соврамши" стал пенсионный возраст повышать?

buzukin1913 17 июня 2018 | 08:01

vlabumur: Так ты шо, считаешь, народец у нас дерьмовый? Да, есть и такой, но он почти весь сдриснул :) А оставшийся, представь себе, проголосовал против твоих кандидатов. Ну што - будешь устраивать переворот или тихонечко, но отважно воняьт здесь да следующих выборов - если канешна доживешь и не сопьешься на повышенной аж на тыщу за год пенсии?

gorga2 17 июня 2018 | 07:17

Нy вот и понятно, Максимyшка тёплое местечко нашёл.

tchapaev 17 июня 2018 | 07:18

А Сечин дал согласие ?
А кто будет отбрехиваться ?

bratec_kot 17 июня 2018 | 07:22

Чего только под утро не приснится..

stoik33 17 июня 2018 | 07:25

Коммунисты решили подвинуть Владимира во Владимире. Как бы им не запеть: "Владимирский централ..."

yralez 17 июня 2018 | 07:44

Возродить у них означает подкормиться.....самому и приближенным.

gregor 17 июня 2018 | 07:49

КПРФ выдвинула Максима Шевченко на выборы губернатора Владимирской области
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И победив , будет во владимирской области введены бахши , дехестаны, дехдари .
А пост губернатора будет переименован в остандар .

(комментарий скрыт)

tina56 17 июня 2018 | 08:09

Речи Максима не всегда ласкают слух, но пусть даже он будет взамен заскорузлого гебешно-единоросовского мусора.

lavrentiy79 17 июня 2018 | 08:21

Ладно, хоть не Джигурду...

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