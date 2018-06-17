Таксист, сбивший пешеходов в центре Москвы, провел за рулем примерно 20 часов, а до этого спал часа два-три

Об этом он сообщил в ходе допроса. Видео опубликовано на сайте столичного главка МВД. По словам водителя, он перепутал педали газа и тормоза. Задержанный, гражданин Киргизии, рассказал, что алкоголь не употребляет, права у него с 2013 года, водительский стаж составляет два года, а в Москве работает месяц, официально.

Авария произошла накануне вечером на улице Ильинка. Пострадали 8 человек. Причины произошедшего выясняются, — рассказала ранее пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарева. Среди пострадавших трое иностранцев — двоегостей из Мексики и одна с Украины.