Таксист, сбивший пешеходов в центре Москвы, провел за рулем примерно 20 часов, а до этого спал часа два-три
Об этом он сообщил в ходе допроса. Видео опубликовано на сайте столичного главка МВД. По словам водителя, он перепутал педали газа и тормоза. Задержанный, гражданин Киргизии, рассказал, что алкоголь не употребляет, права у него с 2013 года, водительский стаж составляет два года, а в Москве работает месяц, официально.
Авария произошла накануне вечером на улице Ильинка. Пострадали 8 человек. Причины произошедшего выясняются, — рассказала ранее пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарева. Среди пострадавших трое иностранцев — двоегостей из Мексики и одна с Украины.
Комментарии20
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hrenvam 17 июня 2018 | 07:11
Однажды, не поверив, позвонил по объявлению:
- Правда, что в вашем таксопарке зарплата таксиста 100 000 р. ?
- Правда, и даже больше ! Сами считайте: 150 р. в час * 24 * 30.
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mozhem_povtorit 17 июня 2018 | 07:15
Гебье отмазывает террориста? Теракты же они в гейропе толерантной, кишащей мигрантами, а у нас откуда, да еще во время чемпионата.
aannin Александр Аннин 17 июня 2018 | 07:20
Теракт. Прикидывается. Почему что не затоптали? На гуманность весь их расчет.
vpu2011 17 июня 2018 | 07:31
aannin: Нет. Мусульмане-террористы - шахиды, смертники, которые не расчитывают остаться в живых.
encopresis 17 июня 2018 | 07:35
vpu2011: а ты это откуда знаешь?
pionerka Зинаида Сацкая 17 июня 2018 | 07:25
Ехала однажды в такси в аэропорт. Обычный разговор водителя и пассажира, в процессе которого водитель сказал мне, что у них режим работы двое суток через двое. Похолодела спина. Езжу теперь на своей машине. Кто контролирует работодателей?
midnightblues 17 июня 2018 | 07:35
pionerka: Я не верю,что среди кыргизов есть террористы
Это смешно
Просто система такси это эксплуатация жутчайшая при минимальной цене поездки
odobryam_s 17 июня 2018 | 07:37
pionerka: Что ж вы всего боитесь-то? В стране сотни тысяч такси и только пару раз в год с ними происходят такие серьезные инциденты! Спина, блин, похолодела! На своей машине, ешкин кот, езжу! да криволапых ездюков "на своих машинах", которые бьются как идиоты ежедневно в тысячи раз чаще попадают в ДТП! А то, что так тщательно и всесторонне освещается это происшествие говорит только о том, что родное государство решило и таксистов дополнительно обобрать! Теперь жди, что наскоро испекут или сляпают на коленке какой-нибудь паскудный законишко, из-за которого не будет у нас недорогого и доступного в любое время такси!
encopresis 17 июня 2018 | 07:39
pionerka: Зин, а то не знаешь кто! Осенью за него проголосуем - все, как один!
andre_klimov 17 июня 2018 | 07:47
pionerka:
Мне отсйуда не видно, но - где-нибудь мелкал владелец фирмы? Хоть какое-нибудь упоминание, что за фирма и кто владелец? Кто нанял в водители такси молодого водителя без достаточного опыта и кто организовал такой режим работы?
timber_head 17 июня 2018 | 07:33
Разве что заснул за рулем. При активной езде (сам ездил по городу по 300-400км в день "с нуля") моторная память "на что жать" вырабатывается очень быстро. Ноги работают не советуясь с мозгами.
encopresis 17 июня 2018 | 07:47
Спал? Побежал быстро для сонного. Просто у него было видение из-за усталости, принятых наркотиков и прослушанных накануне проповедей. С неба был голос, который сказал: «Джамшуд, убей неверных, оскорбляющих твои чувства!» Конечно же это не терракт.
sparky 17 июня 2018 | 07:49
Кто же это взял в такси чувака с всего двухлетним водительским стажем?
encopresis 17 июня 2018 | 07:51
sparky: Ликсутов. А кто его взял в начальнички?
putin_itogy 17 июня 2018 | 07:53
sparky: Стратег, путин..
zkotor 17 июня 2018 | 08:00
А всего то и надо, что поинтересоваться ПРИСТАЛЬНО как вообще функционируют все эти шарашки таксомоторные, все эти яндексы и прочие рус-такси. Им очень благоволит "мацковская" власть, какой простор для отмыва денег и серой налички. Как там набирают водителей - это полный писец, поинтересуйтесь. Могу и адресок подкинуть:"Р-ТРАНС" Рогатнев Юрий Александрович. Прокуратура, почитай отзывы работников об этой шарашке, налоговая, поинтересуйся их не то что серой, а чёрной бухгалтерией. Знаю, что не будете, там у вас любовь с интересом, а вину за происшедшее всегда можно свалить на очередного бесправного киргиза, которого ради сверх наживы эксплуатируют и в хвост и в гриву
zkotor 17 июня 2018 | 08:06
zkotor: набейте в поисковике эту фамилию и почитайте многочисленные отзывы работников, диспетчеров, водителей и вы поймёте на чём вы ездите
doubleman 17 июня 2018 | 08:06
не иначе как враг народа решивший испортить имидж России и лично солнцеподобного национального лидера главного стерха и поднимателя амфор дорого вождя и учителя луноликого руководителя Владимира Владимировича Путина да будут дни его и сестры его из Кишинева вечны.
sempai 17 июня 2018 | 08:11
А бежал похлеще наших футболистов..., высыпающихся и отъедающихся на полную катушку...
kvasoff 17 июня 2018 | 08:30
sempai: они бешеные под насваем