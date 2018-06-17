Роджер Федерер вышел в финал турнира в Штутгарте

И в понедельник вновь станет Первой ракеткой Мира. В понедельник швейцарец начнет 310-ю неделю на первой строчке рейтинга – по этому показателю он — рекордсмен АТР тура.

В полуфинале турнира в Штутгарта Федерер обыграл Ника Кириоса со счетом 6:7, 6:2, 7:6. Эта победа позволила швейцарцу в третий раз в сезоне сместить Рафаэля Надаля с первой строчки мировой табели о рангах. Напомню, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» уже становился самым возрастным лидером мирового рейтинга.

В этом году Федерер на шесть недель стал первой ракеткой мира в феврале. А потом провел еще неделю в качестве №1 в середине мая. Сегодня в финале турнира в Штутгарте Роджер померится силами с Милошем Раоничем из Канады.