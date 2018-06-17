Популярная в США газета Los Angeles Times уже в начале следующей недели официально сменит владельца
Об этом сообщила ее электронная версия. В понедельник закроется сделка, по условиям которой американский предприниматель Патрик Хуан Синьсян приобретает за 500 миллионов долларов у базирующейся в Чикаго компании Tronc Los Angeles Times, а также еще одно популярное калифорнийское издание — The San Diego Union-Tribune и несколько менее известных СМИ. Ожидается, что уже к концу июля большая часть из 800 сотрудников перебазируются из офиса в центре Лос-Анджелеса в западный пригород мегаполиса. На новую редакцию газеты потрачены уже миллионы долларов.
Комментарии2
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pmasel 17 июня 2018 | 06:50
Оказывается наш местный Патрик ни хухры-мухры, а цельный миллионер и медеамагнат Патрик Хуан!
andre_klimov 17 июня 2018 | 07:38
Не совсем понятно в чём новость. О продаже было обьявлено ещё в феврале. Хуан Синьсян - один из акционеров Tronc. Решение о продаже изданий (там целый пакет) Tronc было принято в январе, когда сотрудники редакций создали профсоюз, что бы не допустить увольнений в финансово убыточном предприятии.
И по поводу переезда - историческое здание, в котором находилась редакция LAT было продано ещё два года назад. На настоящее время редакция арендует его и аренда заканчивается в конце месяца. Переезжает редакция не в какой-то там "пригород", а в город Эль-Сегундо - международный аэропорт LA, где новый владелец уже купил здание и оборудовал его под "newsroom of XXI century".