Популярная в США газета Los Angeles Times уже в начале следующей недели официально сменит владельца

Об этом сообщила ее электронная версия. В понедельник закроется сделка, по условиям которой американский предприниматель Патрик Хуан Синьсян приобретает за 500 миллионов долларов у базирующейся в Чикаго компании Tronc Los Angeles Times, а также еще одно популярное калифорнийское издание — The San Diego Union-Tribune и несколько менее известных СМИ. Ожидается, что уже к концу июля большая часть из 800 сотрудников перебазируются из офиса в центре Лос-Анджелеса в западный пригород мегаполиса. На новую редакцию газеты потрачены уже миллионы долларов.