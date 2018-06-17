Глава японского МИДа: Вопрос о сокращении американского военного контингента в Южной Корее сейчас не рассматривается

Несмотря на проведение первой встречи лидеров Соединенных Штатов и КНДР, вопрос о сокращении американского военного контингента в Южной Корее сейчас не рассматривается, сказал в интервью телеканалу NHK глава японского МИД Таро Коно. По его словам, об этом не может быть речи до тех пор, пока ситуация в области безопасности в регионе не изменится кардинальным образом.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня в ходе встречи в Сингапуре подписали совместный документ. В нем, в частности, зафиксирована готовность Пхеньяна пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности без конкретизации этого положения.