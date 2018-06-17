В центре Киева пройдет «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества

Организаторы мероприятия опубликовали памятку по безопасности для участников акции, опасаясь угроз со стороны радикалов.

Они объявили охоту на участников марша, — рассказал ранее в эфире украинской радиостанции «Голос столицы» один из организаторов КиевПрайда Тимур Левчук. По его словам, то, что перед парадом не было протестов со стороны националистов, свидетельствует о том, что они готовят провокацию именно на марше.