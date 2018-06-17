В центре Киева пройдет «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества
Организаторы мероприятия опубликовали памятку по безопасности для участников акции, опасаясь угроз со стороны радикалов.
Они объявили охоту на участников марша, — рассказал ранее в эфире украинской радиостанции «Голос столицы» один из организаторов КиевПрайда Тимур Левчук. По его словам, то, что перед парадом не было протестов со стороны националистов, свидетельствует о том, что они готовят провокацию именно на марше.
Комментарии4
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nelibermot20 17 июня 2018 | 06:52
Мощнейший ответ москалям. Не хватает фразы "становимся потихоньку Европой" к этой новости
lavrentiy79 17 июня 2018 | 06:54
Это тот, который по требованию Европы, должен возглавить Порошенко?
benny_point 17 июня 2018 | 06:55
Петя Поросёнок будет идти в первой пятёрке, как никак он есть их идеал.
Даёшь педераста президентом Украины!
ox1 17 июня 2018 | 08:16
А президент Порошенко возглавит колонну, как его просили трудящиеся или сдрейфит?