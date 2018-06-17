Защита летчика Константина Ярошенко намерена добиваться его перевода в Алленвуд, а не в Лоретто

Он приговорен в США к 20 годам заключения. Сейчас юристы готовят обращение в Федеральное бюро тюрем США, сообщил ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов. По его словам, сейчас сложно сказать, пойдут ли россиянину навстречу. Он сообщил, что сейчас Ярошенко находится в пересыльной тюрьме в Нью-Йорке. Адвокат заметил, что после помещения Ярошенко в карцер с ним лично не встречался.