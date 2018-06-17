Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту

Как сообщили в Минобороны, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Наземные средства Воздушно-космических сил России приняли на управление навигационный спутник. С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ракета стартовала в 00:46 мск с космодрома Плесецк. Через 10 минут ее головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и спутника отделилась от третьей ступени. После этого «Фрегат» довывел «Глонасс-М» на целевую орбиту.

Он должен заменить один из устаревших аппаратов, который давно превысил свой ресурс. Группировка из 25 аппаратов «Глонасс» сегодня пополнится новым спутником. Он на орбите займет место устаревшего «товарища». Решение о замене было принято два месяца назад, когда один из аппаратов вышел из строя. Пока «новичка» готовили, поломку удалось устранить, но отменять запуск не стали. Спутник, хотя и отремонтированный, давно выработал ресурс – он находится на орбите уже девять лет вместо положенных семи. После смены он будет переведен в резерв.

Сбой в системе «Глонасс» произошел в середине апреля, когда перестали работать сразу два аппарата с разницей в несколько дней. Это случилось на фоне высказываний бывшего вице-премьер правительства Дмитрия Рогозина, который сказал, что российская система догнала по точности американскую GPS. В «Роскосмосе» утверждают, что количества аппаратов в орбитальной группировке «Глонасс» достаточно для охвата всей территории планеты.