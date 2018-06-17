Питерский суд арестовал подозреваемого в краже статуэтки из Павловского дворца

В музее произошедшее там называют дебошем. Музейные работники с ужасом рассказывают, что случилось в ночь на минувшую пятницу. Тогда еще неизвестный разбил камнем стекло в окне Павловского дворца, забрался туда и устроил, как говорят — дебош: пил алкоголь, прихватил с собой пресс-папье со стола императрицы и по некоторым данным даже забрался в ее покои и испортил антикварную мебель. По словам музейщиков, он сходил на неё в туалет.

Мужчину поймали не сразу — а только на следующее утро. В кармане у него и обнаружили похищенную статуэтку, которую оценили в 5 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража» и попросили о его аресте. В результате подозреваемого взяли под стражу на два месяца. Он своей вины на отрицал. Впрочем, источники в полиции говорят, что ему могут добавить и другие обвинения. Также стоит вопрос о том, кто будет платить деньги за восстановление испорченной мебели. Задержанному грозит 5 лет тюрьмы.