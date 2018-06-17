Таксист, сбивший пешеходов в центре Москвы, провел за рулем примерно 20 часов, а до этого спал часа три
Об этом он сообщил в ходе допроса. Видео опубликовано на сайте столичного главка МВД. По словам водителя, он пытался убежать с места аварии, поскольку испугался. Задержанный, гражданин Киргизии, рассказал также, что алкоголь не употребляет, права у него с 2013 года, водительский стаж составляет два года, а в Москве работает месяц, официально. Накануне в результате наезда такси на пешеходов на улице Ильинка пострадали 8 человек, в том числе две гражданки Мексики. Водителя задержали прохожие. В понедельник суд определит ему меру пресечения. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии5
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tovarich67 17 июня 2018 | 06:38
Обычное дело.что бы выжить человек работает в 3 смены а ублюдки чиновники и мусора дерут с владельцев такси 90% прибылей а те с водил.ну вот и результат мудрой политики путинистов.сделают пенсионеров в 65 лет и таких случаев будет в разы больше.помню все орали - план путина план путина.вот он план путина.работа до изнеможения.смерть на работе.вымирание и обыдление россиян.концовка- сдача китаю
y3emen1 17 июня 2018 | 06:58
tovarich67: про концовку-это сильно, сдача китаю давно идёт
hrenvam 17 июня 2018 | 06:56
Однажды, не поверив, позвонил по объявлению:
- Правда, что в вашем таксопарке зарплата таксиста 100 000 р. ?
- Правда, и даже больше ! Сами считайте: 150 р. в час * 24 * 30.
no comment...
nemez1 17 июня 2018 | 06:59
Аналогичное ДТП на Садовом, такси, киргиз, две недели в Москве, со знанием ПДД и русским плохо, москвичам придётся дорого заплатить за ошибки чиновников.
nemez1 17 июня 2018 | 07:02
nemez1: забыл добавить, пытался сбежать.