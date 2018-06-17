Таксист, сбивший пешеходов в центре Москвы, провел за рулем примерно 20 часов, а до этого спал часа три

Об этом он сообщил в ходе допроса. Видео опубликовано на сайте столичного главка МВД. По словам водителя, он пытался убежать с места аварии, поскольку испугался. Задержанный, гражданин Киргизии, рассказал также, что алкоголь не употребляет, права у него с 2013 года, водительский стаж составляет два года, а в Москве работает месяц, официально. Накануне в результате наезда такси на пешеходов на улице Ильинка пострадали 8 человек, в том числе две гражданки Мексики. Водителя задержали прохожие. В понедельник суд определит ему меру пресечения. Возбуждено уголовное дело.