Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту

Как сообщили в Минобороны, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Наземные средства Воздушно-космических сил России приняли на управление навигационный спутник. С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ракета стартовала в 00:46 мск с космодрома Плесецк. Через 10 минут ее головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и спутника отделилась от третьей ступени. После этого «Фрегат» довывел «Глонасс-М» на расчетную орбиту.