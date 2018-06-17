Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту
Как сообщили в Минобороны, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Наземные средства Воздушно-космических сил России приняли на управление навигационный спутник. С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.
Ракета стартовала в 00:46 мск с космодрома Плесецк. Через 10 минут ее головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и спутника отделилась от третьей ступени. После этого «Фрегат» довывел «Глонасс-М» на расчетную орбиту.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт