Белоруссия готова начать продажи за рубеж реактивных систем залпового огня «Полонез»
Об этом пишет газета «Коммерсант». По данным издания, в этом году республика планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку десяти систем. Вероятным заказчиком называют Азербайджан. Министр обороны этой страны посещал Белоруссию и знакомился с технологией производства реактивных систем залпового огня. Источники газеты говорят, что такой контракт будет негативно воспринят в Армении, однако находящиеся там системы «Искандер» должны стать сдерживающим фактором в армяно-азербайджанских отношениях.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
max3446 18 апреля 2018 | 06:53
На «горячую линию» МВД ЛНР поступило сообщение от сотрудника Главного управления национальной полиции в Винницкой области. В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей должностное лицо передало операторам «горячей линии» список сотрудников управления — участников «АТО».
Об этом «Русской Весне» сообщили в центре общественных связей МВД ЛНР.
Кроме того, «нацполицейский» сообщил об участившихся фактах изъятия у бывших и действующих военнослужащих ВСУ незаконных арсеналов оружия и боеприпасов.
«Это эпидемия какая-то. Уже легче пересчитать дни, когда у нас не было изъятий. Тащат все и всё», — рассказал заявитель.
В качестве примера правоохранитель привёл случай, произошедший в начале февраля в Оратовском районе.
«У одной дамочки нашли взрывчатку и боеприпасы. Начали разбираться — оказалось, что сыночка арсенал. Офицера, работника райвоенкомата. Можете проверить: старший лейтенант, начальник отделения офицеров запаса и кадров Винницкого райвоенкомата», — добавил заявитель.
Полученные относительно участников т. н. «АТО» материалы переданы заинтересованным ведомствам. В отношении данного лица идёт проверка относительно причастности его к совершению военных преступлений на территории ЛНР и ДНР.
provincial49 18 апреля 2018 | 06:57
max3446: Опять ты, портянка, заголовок не прочитал...