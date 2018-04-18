Белоруссия готова начать продажи за рубеж реактивных систем залпового огня «Полонез»

Об этом пишет газета «Коммерсант». По данным издания, в этом году республика планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку десяти систем. Вероятным заказчиком называют Азербайджан. Министр обороны этой страны посещал Белоруссию и знакомился с технологией производства реактивных систем залпового огня. Источники газеты говорят, что такой контракт будет негативно воспринят в Армении, однако находящиеся там системы «Искандер» должны стать сдерживающим фактором в армяно-азербайджанских отношениях.