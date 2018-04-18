Власти Ярославля отказались согласовать митинг против ввоза мусора из Подмосковья на площадке, предложенной оппозицией
Об этом «Эху Москвы» рассказал депутат областной думы Василий Цепенда. Он напомнил, что сначала власти отрицали, что в Ярославскую область планируется завозить мусор, затем губернатор заявил о готовности принимать до 200 тысяч тонн отходов в год.
Комментарии2
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ha12raz 18 апреля 2018 | 06:43
Велика страна, а девать кафно некуда.......из Москвы.
ts 18 апреля 2018 | 06:54
ha12raz: Теперь Москва будет загаживать все близлежащие города... Это дешевле, чем строить мусороперерабатывающие заводы. Голосуйте за Единую Россию!