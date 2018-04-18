Власти Ярославля отказались согласовать митинг против ввоза мусора из Подмосковья на площадке, предложенной оппозицией

Об этом «Эху Москвы» рассказал депутат областной думы Василий Цепенда. Он напомнил, что сначала власти отрицали, что в Ярославскую область планируется завозить мусор, затем губернатор заявил о готовности принимать до 200 тысяч тонн отходов в год.