Около 60 компаний обратились к юристам группы «Агора» за правовой помощью из-за действий Роскомнадзора
Около 60 компаний обратились к юристам международной правозащитной группы «Агора» за правовой помощью из-за действий Роскомнадзора. Об этом изданию «Медуза» сообщил юрист Дамир Гайнутдинов. По его словам, среди тех, кому понадобилась помощь – интернет-магазины, службы доставки, прокси-серверы.
Юристы «Агоры» представляют интересы мессенджера Telegram. Руководитель правозащитной группы Павел Чиков накануне рассказал, что ассоциация запустила «горячую линию» для помощи компаниям, которые столкнулись с техническими проблемами из-за блокировок.
Как сообщил накануне основатель Телеграма Павел Дуров, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Россия заблокировала более 15 миллионов IP-адресов.
Комментарии5
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vlabumur 18 апреля 2018 | 06:45
Нужен ли нам гражданам России Роскомнадзор? Лично для меня этот цензурный орган не нужен.Я сам разберусь кто говорит правду а кто врет.
makasrevich 18 апреля 2018 | 06:58
vlabumur: Живёте в России, то будьте добры соблюдать её законы, а если вам не нравятся её законы, то чемодан-вокзал - таких как вы никто не держит, а по большему - вы в России лишний!
morshoff 18 апреля 2018 | 06:48
А вот что говорят про этого вашего Дурова : https://www.youtube.com/watch?v=NjJXh4tQVVc&t=1388s . С 43:21 . Аферист он .
bazilgu 18 апреля 2018 | 06:52
Да не Россия заблокировала, а тупые путинские чинушки, живущие понятиями 19- го века и существа "чего изволите", по недоразумению считающие себя судъями.
makasrevich 18 апреля 2018 | 06:54
Dura lex, sed lex.
Пора этим 60-ти компаниям запретить работать в российском пространстве. Как гадить России так они поддерживают, а когда бороться с этой гадостью, то они против - ну вот вам и итог вашей деятельности.