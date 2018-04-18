Около 60 компаний обратились к юристам группы «Агора» за правовой помощью из-за действий Роскомнадзора

Около 60 компаний обратились к юристам международной правозащитной группы «Агора» за правовой помощью из-за действий Роскомнадзора. Об этом изданию «Медуза» сообщил юрист Дамир Гайнутдинов. По его словам, среди тех, кому понадобилась помощь – интернет-магазины, службы доставки, прокси-серверы.

Юристы «Агоры» представляют интересы мессенджера Telegram. Руководитель правозащитной группы Павел Чиков накануне рассказал, что ассоциация запустила «горячую линию» для помощи компаниям, которые столкнулись с техническими проблемами из-за блокировок.

Как сообщил накануне основатель Телеграма Павел Дуров, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Россия заблокировала более 15 миллионов IP-адресов.