США и КНДР приступили к прямым переговорам на «очень высоком уровне», заявил Дональд Трамп
Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, американский лидер также сказал, что его встреча с коллегой Ким Чен Ыном может пройти в «начале июня или раньше». Ге пройдут переговоры пока неизвестно, рассматриваются разные варианты.
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max3446 18 апреля 2018 | 06:38
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил на заседании Совбеза ООН, что в сирийской Ракке разрушены или повреждены до 80 процентов домов после завершения операции против ИГ, сообщает РИА Новости.
"Ракка была освобождена от боевиков "Исламского государства" в октябре (2017 года), но условия в городе неблагоприятны для возвращения жителей", − подчеркнул Лоукок.
Он уточнил, что в городе много неразорвавшихся снарядов, разрушена инфраструктура, а 70-80% домов в Ракке разрушены или повреждены. По его словам, до 95% населения Ракки не обеспечены продовольствием.
Напомним, Ракка находилась под контролем террористов с 2013 года. Город считался неофициальной столицей ИГ. В 2016 году западная коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.
blahovdav 18 апреля 2018 | 06:57
А ведь толстячок Ын с удовольствием воткнет очередной ножичек в спину плешивому крысу (или жирной Рашке.)...