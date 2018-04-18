США и КНДР приступили к прямым переговорам на «очень высоком уровне», заявил Дональд Трамп

Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, американский лидер также сказал, что его встреча с коллегой Ким Чен Ыном может пройти в «начале июня или раньше». Ге пройдут переговоры пока неизвестно, рассматриваются разные варианты.