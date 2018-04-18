Российские власти продлили американским авиаперевозчикам разрешения на транзитные перелёты
Об этом сообщает Госдепартамент США. Минтранс России уведомил Вашингтон о том, что новые разрешения будут действовать до конца октября. Ранее в Госдепе заявили, что ряд американских авиакомпаний готовится изменить маршруты из-за возможного запрета на пролёт над территорией России, поскольку действие соглашения между американскими перевозчиками и российским правительством закончилось во вторник.
Комментарии4
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max3446 18 апреля 2018 | 06:48
Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» способны фундаментально изменить методы использования бронетехники на поле боя, пишет журнал The National Interest.
«Терминатор» — уникальная машина, созданная на шасси танка Т-72 или танка Т-90 (в зависимости от модели), но без основной 125-миллиметровой танковой пушки», — говорится в статье.
Ранее гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов сообщил о начале серийных поставок БМПТ «Терминатор» в российскую армию. Эти боевые машины предназначены для огневой поддержки бронетанковых войск. Они оснащены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками, крупнокалиберным пулеметом и противотанковыми ракетами «Атака-Т». Ожидается, что «Терминаторов» презентуют широкой публике на Параде Победы 9 мая.
Издание отмечает, что в распоряжении российских вооруженных сил уже есть арсенал эффективных боевых бронемашин, поэтому заказ для армии пока может быть небольшим. В то же время «Терминаторы» могут стать «хитом» на внешних рынках, особенно в странах, ведущих боевые действия против повстанцев на сложной местности.
Концепция использования «Терминаторов» показывает свою эффективность, и если это подтвердится в боевых условиях, например, в Сирии, машина может существенно изменить методы ведения боевых действий бронетанковыми войсками.
«Российские бронетанковые силы переосмысливают роль БМП на поле боя и рассматривают альтернативные варианты их использования для поддержки продвижения бронированной техники. Вопрос в том, что окажется лучше, а ответ — в том, что боевые машины должны обладать определенным запасом прочности и обеспечивать дополнительную огневую поддержку основным танкам», — заметил эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.
provincial49 18 апреля 2018 | 06:55
max3446: Это ты к чему, портяныч? Прочти еще раз заголовок...
sjuzanna 18 апреля 2018 | 06:56
Весьма, весьма интересная новость. А куда они денутся?? И ШТО будет в октябре??
sjuzanna 18 апреля 2018 | 06:58
Насколько иностранцы дисциплинированы и организованны настолько Росси вероломна.