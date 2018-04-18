У жён помощника президента России и владельца группы «Сумма» был совместный бизнес, утверждает телеканал «Дождь». У Наталии Дубовицкой, супруги Владислава Суркова и Ольги Шипиловой, жены Зиявудина Магомедова были 25-процентные доли в компании, управляющей элитным рестораном Beef Bar на Пречистенской набережной в Москве. Затем они покинули проект, их доля досталась фирме, связанной с Мариной Сечиной, бывшей женой главы «Роснефти», — говорится в сообщении телеканала.

Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов сейчас находятся под стражей. Их обвиняют в мошенничестве и организации преступной группы.