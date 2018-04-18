У жён помощника президента России и владельца группы «Сумма» был совместный бизнес
У жён помощника президента России и владельца группы «Сумма» был совместный бизнес, утверждает телеканал «Дождь». У Наталии Дубовицкой, супруги Владислава Суркова и Ольги Шипиловой, жены Зиявудина Магомедова были 25-процентные доли в компании, управляющей элитным рестораном Beef Bar на Пречистенской набережной в Москве. Затем они покинули проект, их доля досталась фирме, связанной с Мариной Сечиной, бывшей женой главы «Роснефти», — говорится в сообщении телеканала.
Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов сейчас находятся под стражей. Их обвиняют в мошенничестве и организации преступной группы.
Комментарии5
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ivanov356 18 апреля 2018 | 06:43
Выговор с занесением в личную карточку.Испортить трудовую книжку.
putin_itogy 18 апреля 2018 | 06:45
Деловые жёны в власть-узурпирующих. Чё..
А у остальной России, серые бездарности.
"Меняйте профессии".(с)
Денег нет, но вы держитесь.
provincial49 18 апреля 2018 | 06:51
"Преступная группа" - самый популярный мем, характеризующий главаря озерных и его окружения
sjuzanna 18 апреля 2018 | 06:52
"Наши жёны - пушки заряжёны; вот кто наши жёны!!!"
vlabumur 18 апреля 2018 | 06:56
Люди во власти,обналичивают власть в валюту,это естественно.
Еще Гоголь писал.
«.......больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой»
А от нас данные граждане,не зависят,народ они считают надо дурить при помощи "бабаянов" на ТВ.