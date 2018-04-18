Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Она скончалась на 93-м году жизни. На днях после ухудшения состояния здоровья она отказалась от помощи врачей, сообщив, что последние дни хочет провести с семьей. Барбара Буш была женой 41го и матерью 43-го президента США. Она единственная женщина в истории, присутствовавшая на инаугурации и мужа и сына, отмечает ВВС.
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makasrevich 18 апреля 2018 | 07:01
Закончилась эра Санты-Барбары! У хомков печалька!