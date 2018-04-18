Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш

Она скончалась на 93-м году жизни. На днях после ухудшения состояния здоровья она отказалась от помощи врачей, сообщив, что последние дни хочет провести с семьей. Барбара Буш была женой 41го и матерью 43-го президента США. Она единственная женщина в истории, присутствовавшая на инаугурации и мужа и сына, отмечает ВВС.