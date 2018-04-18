В Ижевске приостановили сборку автомобиля Lada Vesta

Это связано со сбоем в поставках топливных баков, пишет газета «Ведомости». По данным издания, вчера на заводе была отменена рабочая смена, в итоге не выпустили почти 300 автомобилей. Представитель АвтоВАЗа сказал изданию, что виноват поставщик – нижегородская компания «Автокомпонент». В то же время источник близкий к поставщику отметил, что у завода есть запас топливных баков. Он добавил, что поставки продолжаются. В АвтоВазе считают, что простой будет краткосрочным. Дилеры говорят, что ситуация не отразится на продажах, поскольку у них есть запас этих автомобилей.