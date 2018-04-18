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06:17, 18 апреля 2018

Роскомнадзор собирается заняться проверкой соцсети Facebook

Если она не выполнит целый ряд требований, встанет вопрос о блокировке, заявил глава ведомства Александр Жаров. В интервью газете «Известия» он сказал, что проверка пройдёт до конца года. По словам Жарова, Роскомнадзор добивается локализации баз данных российских пользователей на территории нашей страны, удаления запрещённой информации и соблюдения ряда других законов.

Комментарии

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opiatnovyi63 18 апреля 2018 | 06:27

Во всём нашей воровской власти мерещатся заговоры и революции, страх и бунты, боязнь потерять награбленное..

j_partizan 18 апреля 2018 | 06:33

Страна медленно превращается в большую тюрьму, в которой верховодят бандюки.

sprav77 18 апреля 2018 | 06:34

Закон Яровой нужно отменить. Яровую отправить туда, откуда приехала.

a_z_bookin 18 апреля 2018 | 06:36

Отлично!
Больше ада, больше, БОЛЬШЕ!!!
Когда вы уж, наконец, все себе отключите???

denobenen 18 апреля 2018 | 06:47

Другими словами - Цукерберг, су..а, гони ключи от Фйсбука!

stoik33 18 апреля 2018 | 06:50

Кому в голову может прийти, что пиндоскомнадзор начнет проверку в Фейсбук?
Роскомнадзор это не профессия. Это - диагноз.

estamp 18 апреля 2018 | 07:00

stoik33: Кому в голову может прийти, что пиндоскомнадзор начнет проверку в Фейсбук? 
---
Ха! Цукерберг буквально неделя как краснел и потел в Сенате.

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