Роскомнадзор собирается заняться проверкой соцсети Facebook
Если она не выполнит целый ряд требований, встанет вопрос о блокировке, заявил глава ведомства Александр Жаров. В интервью газете «Известия» он сказал, что проверка пройдёт до конца года. По словам Жарова, Роскомнадзор добивается локализации баз данных российских пользователей на территории нашей страны, удаления запрещённой информации и соблюдения ряда других законов.
Комментарии7
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opiatnovyi63 18 апреля 2018 | 06:27
Во всём нашей воровской власти мерещатся заговоры и революции, страх и бунты, боязнь потерять награбленное..
j_partizan 18 апреля 2018 | 06:33
Страна медленно превращается в большую тюрьму, в которой верховодят бандюки.
sprav77 18 апреля 2018 | 06:34
Закон Яровой нужно отменить. Яровую отправить туда, откуда приехала.
a_z_bookin 18 апреля 2018 | 06:36
Отлично!
Больше ада, больше, БОЛЬШЕ!!!
Когда вы уж, наконец, все себе отключите???
denobenen 18 апреля 2018 | 06:47
Другими словами - Цукерберг, су..а, гони ключи от Фйсбука!
stoik33 18 апреля 2018 | 06:50
Кому в голову может прийти, что пиндоскомнадзор начнет проверку в Фейсбук?
Роскомнадзор это не профессия. Это - диагноз.
estamp 18 апреля 2018 | 07:00
stoik33: Кому в голову может прийти, что пиндоскомнадзор начнет проверку в Фейсбук?
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Ха! Цукерберг буквально неделя как краснел и потел в Сенате.