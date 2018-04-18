Один человек погиб и семеро пострадали в результате взрыва двигателя самолёта летевшего из Нью-Йорка в Даллас
Об этом сообщает телеканал NBC. Спустя 20 минут после взлёта у Boeing 737-700 взорвался один из двигателей, обломки выбили иллюминатор воздушного судна, произошла разгерметизация. По словам пассажиров, одну женщину затянуло в иллюминатор, но её удалось затащить обратно в самолёт. Один из тех, кто был на борту сообщил в Твиттере, что именно эта пассажирка в последствии скончалась. Всего в лайнере находилось около 150 человек. Самолёт компании Southwest Airlines экстренно приземлился в аэропорту Филадельфии.
Комментарии4
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putin_itogy 18 апреля 2018 | 06:25
Оторвало лопатку вентилятора из российского титана.
Но лайнер и экипаж Американцы, и поэтому сели благополучно.
Жертве, её семье, выплатят американскую страховку, миллионы долларов.
Жизнь продолжается.
zularin12 18 апреля 2018 | 06:28
putin_itogy: Американские бракоделы нарушили технологии при производстве лопатки вентилятора. Чуть не угробили 150 человек.
ts 18 апреля 2018 | 06:31
putin_itogy: А у нас бы выплатили миллион рублей -- в 70 раз меньше. Человеческая жизнь в России ценится гораздо дешевле...
ostapbey 18 апреля 2018 | 06:56
А начинал лидер с малого.
Лопатки кукурузнику подпиливал в клубе....