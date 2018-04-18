На Кубе сегодня назовут имя нового главы государства

Это позволит снять экономическую блокаду острова.

Лидера страны изберет не народ, а депутаты парламента. По итогам голосования будут назначены 30 членов Госсовета во главе с председателем. Это высший орган исполнительной власти в стране, у которого есть еще и законодательные функции. Согласно кубинской конституции, председатель Госсовета является главой правительства и государства. Сейчас на этом посту Рауль Кастро, брат Фиделя Кастро, лидера кубинской революции, который руководил страной с 1959 года по 2006. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что на смену той эпохе придет молодой, как принято говорить, технократ Мигель Диас-Канель. На самом деле ему 57, но на фоне 86-летнего Рауля Кастро он, конечно, смотрится свежее. С 2013 года Диас-Канель зампред Госсовета, официально второй человек в государстве. Когда Кастро уйдет со своего поста, то появится возможность для снятия американской экономической блокады, поскольку санкции персонально привязаны к нему.

Глава Госсовета Кубы избирается на пять лет.