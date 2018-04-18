18 апреля в Екатеринбурге пройдут похороны погибшего при невыясненных обстоятельствах журналиста Максима Бородина

Максим Бородин упал с пятого этажа 12 апреля. Под окнами квартиры журналиста обнаружили соседи. Он впал в кому и через два дня скончался в реанимации. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии. Со слов полицейских и коллег Бородина известно, что дверь в его квартиру была закрыта изнутри. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе – несчастный случай, сообщает пресс-служба областного СК. Городское сообщество разделилось. Одни считают версию несчастного случая наиболее вероятной, другие думают, что смерть Бородина связана с его профессиональной деятельностью. Максим Бородин работал корреспондентом на екатеринбургском 4 канале, а последние годы – в агенстве Новый День, он был журналистом — расследователем. В связи со скандалом вокруг попытки запрета на показ фильма «Матильда» он делал материал о кружке царебожников внутри РПЦ, он же сообщил о гибели в Сирии бойцов ЧВК Вагнера из Асбеста в феврале во время налета международной коалиции. Он изучал скандал вокруг похоронного дома «Вознесение» в Екатеринбурге, уголовное дело против руководства областного министерства госимущества и вскрыл, как одним звонком якобы от ФСБ можно закрыть, или, наоборот, открыть выставку. Прощание с Максимом Бородиным состоится 18 апреля в полдень по местному времени в траурном зале сороковой больницы Екатеринбурга.

Главный редактор агентства «новый день» Полина Румянцева считает, что у Бородина не было причин для самоубийства. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовала тщательно расследовать гибель журналиста, пишет «Новый День».