Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову

В этот день могут быть продлены меры пресечения и другим фигурантам так называемого дела «Седьмой студии». Их обвиняют в хищении бюджетных денег. Впрочем, каких-либо существенных доказательств у следствия по-прежнему нет, — заявил ранее в интервью «Эху Москвы» адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

Заседание начнётся в половине первого дня.