Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову
В этот день могут быть продлены меры пресечения и другим фигурантам так называемого дела «Седьмой студии». Их обвиняют в хищении бюджетных денег. Впрочем, каких-либо существенных доказательств у следствия по-прежнему нет, — заявил ранее в интервью «Эху Москвы» адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.
Заседание начнётся в половине первого дня.
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