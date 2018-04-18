Эксперты Организации по запрещению химического оружия начинают работу в сирийской Думе
Они планируют побывать на месте предполагаемой химатаки, в которой страны Запада обвиняют власти Сирии и Россию.
Представители ОЗХО в Думу прибыли вчера. Они должны это были сделать ещё пару дней назад, но решить вопрос с безопасностью экспертов не удалось. В их недопуске виноваты Сирия и Россия, которые не обеспечили безопасность, заявил представитель ОЗХО от Великобритании и одновременно посол страны в Нидерландах Питер Уилсон. До этого газета Guardian сообщила: британских экспертов, которые входят в состав комиссии ОЗХО, в город не пустили. О том, что Россия препятствует доступу международных экспертов, заявила вчера и Франция. В ответ российский МИД призвал Запад перестать вмешиваться в работу экспертов. Представитель России при этой организации Александр Шульгин назвал постановкой химатаку в Думе, ответственность за которую США и другие страны Запада возложили на Сирию, а также Россию и Иран. После чего западная коалиции нанесла по Дамаску и провинции Хомс ракетный удар. По словам Шульгина российские специалисты не нашли в Думе ни одного свидетеля химатаки, а также ни одного отравленного в госпитале.
Минобороны накануне заявило, что российские военные нашли в городе Дума лабораторию боевиков по производству химического оружия, а также склад химикатов.
Комментарии2
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opiatnovyi63 18 апреля 2018 | 06:30
Россия оккупировала Сирию..
max3446 18 апреля 2018 | 06:34
Журналисты американского телеканала One America News Network посетили сирийский город Дума и не обнаружили там следов применения химического оружия.
Журналист телеканала Пирсон Шарп сообщил в прямом эфире, что вместе с представителями властей Сирии посетил место предполагаемой химатаки и побеседовал с местными жителями, но никто из них не подтвердил факт инцидента.
«Я поговорил примерно с десятью жителями района, который находится в квартале, где предположительно была совершена атака. Никто из людей, с которыми я говорил, не сказал, что видел или слышал что-то о химической атаке.
Они сказали, что в тот день в этом районе все было как всегда и ничего необычного они не заметили», — рассказал корреспондент.
По его словам, он также опросил еще 40–50 человек по всему городу и никто из них ничего не слышал про химическую атаку.
«Когда я спросил их, что это была за атака, по их мнению, они сказали, что это была постановка боевиков, которые занимали в то время город… Когда я спросил, зачем, мне ответили, что это потому, что боевики были в отчаянии и им нужна была уловка, чтобы скрыться от сирийской армии, которая наседала на них», — сказал Шарп.
Корреспондент рассказал, что ему удалось побывать на самой площади, где, как утверждалось, была химическая атака, но где он не нашел никак свидетельств, подтверждающих это.