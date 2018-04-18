Эксперты Организации по запрещению химического оружия начинают работу в сирийской Думе

Они планируют побывать на месте предполагаемой химатаки, в которой страны Запада обвиняют власти Сирии и Россию.

Представители ОЗХО в Думу прибыли вчера. Они должны это были сделать ещё пару дней назад, но решить вопрос с безопасностью экспертов не удалось. В их недопуске виноваты Сирия и Россия, которые не обеспечили безопасность, заявил представитель ОЗХО от Великобритании и одновременно посол страны в Нидерландах Питер Уилсон. До этого газета Guardian сообщила: британских экспертов, которые входят в состав комиссии ОЗХО, в город не пустили. О том, что Россия препятствует доступу международных экспертов, заявила вчера и Франция. В ответ российский МИД призвал Запад перестать вмешиваться в работу экспертов. Представитель России при этой организации Александр Шульгин назвал постановкой химатаку в Думе, ответственность за которую США и другие страны Запада возложили на Сирию, а также Россию и Иран. После чего западная коалиции нанесла по Дамаску и провинции Хомс ракетный удар. По словам Шульгина российские специалисты не нашли в Думе ни одного свидетеля химатаки, а также ни одного отравленного в госпитале.

Минобороны накануне заявило, что российские военные нашли в городе Дума лабораторию боевиков по производству химического оружия, а также склад химикатов.