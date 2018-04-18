Задержанные во время акции против блокировки Телеграма Мария Алехина и Дмитрий Энтео остались в полиции еще на сутки

Задержанные во время акции против блокировки Телеграма Мария Алехина и Дмитрий Энтео остались в полиции еще на одни сутки. Остальных задержанных отпустили из ОВД до суда.

«Мы чувствуем вашу поддержку и нам хорошо», — написал в своем Твиттере экс-глава движения Божья Воля Дмитрий Энтео. Вместе с участницей группы Pussy Riot Марией Алехиной и еще 10 активистами они были задержаны в понедельник у здания ФСБ на Лубянке. Статья, которая им вменяется — организация массового пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка. Поводом послужило то, что участники акции на Лубянке запускали бумажные самолетики, являющиеся символом мессенджера Телеграм. Так собравшиеся протестовали против блокировки приложения. Полицейские же объяснили задержание активистов тем, что они засоряли самолетиками пешеходную и проезжую часть. Двоих человек – Юлию Костенко и Алину Музыченко — уже оштрафовали на 10 и 20 тысяч рублей соответственно. Остальных, кроме Энтео и Алехиной, отпустили из ОВД до суда.

Ну а в Челябинске двух активистов движения «Весна», которые провели акцию против блокировки Телеграмма, на следующий день после мероприятия задержали на улице, доставили в ОВД, сфотографировали. У обоих взяли отпечатки пальцев, сообщает Медиазона.