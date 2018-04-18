Ряд чиновников и депутатов продолжают пользоваться мессенджером Telegram, несмотря на решение суда о его блокировке
На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва». Так, например, накануне несколько раз был замечен в сети пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Был онлайн в Телеграме и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, говоривший в связи с блокировкой о необходимости соблюдать закон. Также вчера пользовался Телеграмом зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Владимир Крупенников – ранее он предлагал ограничить использование VPN для обхода блокировок мессенджера. Кроме того, в понедельник был активен аккаунт бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. Он сейчас находится под домашним арестом и ему вообще запрещено пользоваться интернетом.
Тем временем Роскомнадзор продолжает борьбу с мессенджером. Согласно последним данным, пытаясь ограничить доступ к Телеграму, ведомство заблокировало более 15 миллионов IP-адресов.
На этом Роскомнадзор не остановится, теперь это для него вопрос репутации. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.
Тем временем глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете «Известия» сказал, что, по его мнению, ведомство действует разумно в ситуации с блокировками. Как он выразился у Роскомнадзора «нет намерения «класть» весь интернет».
Комментарии6
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roaswen 18 апреля 2018 | 06:10
А что, разве боярам тоже запретили телегу?
ha12raz 18 апреля 2018 | 06:12
Шпионил ?
Или Лизанька аськой брезгует ?.
opiatnovyi63 18 апреля 2018 | 06:14
Власть демонстрирует свою лицемерную лживую суть!
ts 18 апреля 2018 | 06:34
РОСКОМПОЗОР уже замахивается и на FB. Сразу бы уж закрыли Интернет, запретили все гаджеты и вернули на прилавки магазинов деревянные счёты!
piter_ug 18 апреля 2018 | 06:36
//На этом Роскомнадзор не остановится, теперь это для него вопрос репутации. //
Откуда у Ваткомпозора репутация!?
Тут у страны репутацию «днём с огнём не найдёшь».
polikarpich 18 апреля 2018 | 06:45
Вся их суть видна, как на ладони. Это же крысы и шакалы позорные!