Ряд чиновников и депутатов продолжают пользоваться мессенджером Telegram, несмотря на решение суда о его блокировке

На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва». Так, например, накануне несколько раз был замечен в сети пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Был онлайн в Телеграме и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, говоривший в связи с блокировкой о необходимости соблюдать закон. Также вчера пользовался Телеграмом зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Владимир Крупенников – ранее он предлагал ограничить использование VPN для обхода блокировок мессенджера. Кроме того, в понедельник был активен аккаунт бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. Он сейчас находится под домашним арестом и ему вообще запрещено пользоваться интернетом.

Тем временем Роскомнадзор продолжает борьбу с мессенджером. Согласно последним данным, пытаясь ограничить доступ к Телеграму, ведомство заблокировало более 15 миллионов IP-адресов.

На этом Роскомнадзор не остановится, теперь это для него вопрос репутации. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.

Тем временем глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете «Известия» сказал, что, по его мнению, ведомство действует разумно в ситуации с блокировками. Как он выразился у Роскомнадзора «нет намерения «класть» весь интернет».